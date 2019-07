Zeichen-Kurs und Ausflüge

Lampertheim.Die Jugendförderung Lampertheim lädt alle interessierten Jugendlichen ab zwölf Jahren zu Spaß, Action und Bildung ein. Das Programm „Ü12-Summertime in Lampertheim“ findet in den Sommerferien noch bis Freitag, 19. Juli, statt, wie die Jugendförderung in einer Presseerklärung mitteilt.

Verschiedene Zeichen-Workshops, ein Cocktail-Workshop, Ausflüge zum Kart-Fahren oder in den Europapark sind nur einige der über 20 Programmpunkte der diesjährigen Summertime. Das Kernangebot wird von der Jugendförderung aufgestellt und basiert in Teilen auf Anregungen von Jugendlichen.

Unterstützt wird das Programm von der Künstlerinitiative Lampertheim, dem Jugendbeirat Lampertheim, den Technischen Betriebsdiensten und der VHS.

Die Kostenbeiträge zu den Veranstaltungen seien „taschengeld-freundlich“ gestaltet, heißt es, so dass jeder Jugendliche sein persönliches Programm für sich zusammenstellen könne. Aber es sind zum Teil nur noch wenige Plätze vorhanden,heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Broschüre mit allen Programmpunkten sowie die Anmeldung ist in den Außenstellen sowie im Rathausservice, Domgasse 2, erhältlich.

Für nähere Informationen steht die Jugendförderung gerne telefonisch unter 06206/935394 oder via Email Jugendfoerderung@Lampertheim.de zur Verfügung.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 04.07.2019