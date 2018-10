Zeichen setzen

Natürlich ist eine Kundgebung im Umfeld einer Veranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) auch ein Statement gegen eine politische Haltung, die hierzulande mit dem Etikett „rechtspopulistisch“ behaftet ist. Insofern mag die für Rosengarten geplante Kundgebung ihren Anspruch auf Überparteilichkeit, wenn man es genau nimmt, nur in begrenztem Umfang vertreten können. Zumal die Unterstützung für die Initiative der – überparteilichen – Rosengartener Bürgerkammer bislang nur aus dem Spektrum links von der Mitte stammt.

Dennoch ist die mit der Kundgebung verbundene Absicht, ein grundlegendes Zeichen für die Demokratie und damit gegen Hass und Polarisierung zu setzen, lauter. Zum einen deshalb, da unser demokratisches System in der Tat unter der zunehmenden Verhärtung gegensätzlicher Standpunkte leidet. So werden Kontroversen nicht mehr konstruktiv ausgetragen; stattdessen hört man dem Kontrahenten schon gar nicht mehr zu. Zum anderen ist das Vorhaben der Initiatoren dieser Kundgebung zu würdigen, den Diskurs für alle Beteiligten zu öffnen – auch für Vertreter der AfD, die zum gleichen Zeitpunkt in Rosengarten tagen wollen.

Miteinander reden, lautet in einer von Zerrissenheit bedrohten Gesellschaft das Gebot der Stunde. Wer immer ein solches Gespräch verweigert oder missbraucht, um Fronten weiter zu verhärten, stellt seine Demokratiefähigkeit in Frage. Der kommende Samstag ist deshalb eine Chance für den politischen Diskurs. Und für die Demokratie.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018