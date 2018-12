"Zeiten haben sich geändert"

Lampertheim. Präzisionsteile aus Metall, die in großen Gasturbinen und Flugzeugen verbaut werden, sind die Spezialität der Firma AWB Anlagen- und Werkzeugbau, die in der Lampertheimer Chemiestraße ihren Sitz hat. Beliefert werden Kunden aus der Energiebranche und der Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter und hat nach eigenen Angaben gut gefüllte Auftragsbücher. Da ist jede Fachkraft willkommen. Weil die auf dem Arbeitsmarkt schwer zu bekommen sind, bildet AWB seit zwei Jahren selbst Zerspanungsmechaniker aus. Dafür hat sich der Metallbau-Betrieb mit dem Nachbarunternehmen Grieser Maschinenbau & Service zusammengetan. Gemeinsam können die Betriebe jungen Menschen alle praktischen Inhalte der Ausbildung vermitteln, die für den Beruf nötig sind.

Mund-zu-Mund-Propaganda

„Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat uns dabei beraten und unterstützt“, sagt AWB-Geschäftsführer Heiko Utsch. Schwieriger sei es gewesen, passende Azubis zu finden. Eine Internet-Plattform der IHK beispielsweise habe gar nichts gebracht. Als eher kleiner Ausbildungsbetrieb werde man einfach seltener gefunden, so Utschs Erfahrung. Mund-zu-Mund-Propaganda und persönliche Bekanntschaften von Mitarbeitern seien wichtig. Und auch über Praktika versuche die Firma, Schüler für sich und ihre Produktion zu interessieren.

Utsch ist es wichtig, dass sich die jungen Menschen für den Werkstoff Metall interessieren, ja begeistern können. Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick seien ebenfalls von Vorteil, so der Maschinenbau-Ingenieur. „Wenn der Wille da ist, was zu lernen, dann kriegen wir den Rest schon hin“, macht Utsch klar, worauf es vor allem ankommt. Er hat festgestellt, dass junge Leute scheinbar „wenig Interesse daran haben, was aus ihnen wird“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Vielen fehle das Bewusstsein, dass sie einen Beruf zum Broterwerb brauchen. Und viele dächten, es müsse ein Bürojob sein, auch wenn der vielleicht nicht so zu ihnen passt.

„Die Firmen müssen sich mehr um die Schulabgänger bemühen“, sagt Alexander Böhm, stellvertretender Leiter der Alfred-Delp-Schule (ADS) und dort für die Berufsorientierung zuständig. „Die Zeiten haben sich geändert“, konstatiert er. Schüler bräuchten heutzutage viel mehr Orientierung und Begleitung bei der Berufswahl. Viele würden sich kaum informieren, obwohl die Möglichkeiten enorm seien.

Oft seien es persönliche Ansprachen oder Firmenbesuche, die Interesse weckten. „Da bauen wir auf Klebeeffekte“, sagt Böhm und setzt nach wie vor große Hoffnungen in die Berufspraktika, die die Haupt- und Realschüler in den achten und neunten Klassen absolvieren müssen. Darüber hinaus sei jedes Unternehmen in der Schule willkommen, das im passenden Unterrichtsfach vorstellt, wie praktische Anwendungen dessen, was in der Schule als Theorie oder mittels Schülerversuchen vermittelt wird, aussieht.

Bürgermeister als Vermittler

Vermittelnd hat sich inzwischen auch Bürgermeister Gottfried Störmer in die Problematik eingebracht: „Bei meinen Unternehmensbesuchen kommen immer wieder die Themen Fachkräfteversorgung und Ausbildung zur Sprache.“ Störmer bietet Firmen an, den Kontakt zu Alexander Böhm von der Alfred-Delp-Schule herzustellen. Störmer sieht durchaus Vorteile für alle Beteiligten - auch für die Stadt als Ganzes -, wenn sich Lampertheimer Betriebe und Lampertheimer Schulabgänger kennenlernen und später vielleicht als Azubi und Lehrbetrieb zusammenfinden.

