Zeitreise zu den Beatles

Lampertheim.Cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) laden für Donnerstag, 15. Oktober, 20 Uhr, zu einem Zuhörkonzert mit dem Titel: „History of Beatles – eine musikalische Zeitreise“ in den Schwanensaal ein. Projektleiter Helmut Wehe sowie weitere MIL-Musiker werden die Songs der Fab Four authentisch präsentieren. Als Beatles werden zu sehen und hören sein: Matthias Klöpsch und Helmut Wehe (beide Gesang und Gitarre), Christian Lindner (Gesang, Bass), Hans-Jürgen Götz (Schlagzeug) und Michael Rentschler (Keyboard).

Sitzplatzkarten für die Veranstaltung sind für 13 Euro ausnahmslos bei Horlé – Mode und mehr, Kaiserstraße 19, Telefon 06206/22 39, erhältlich. Es gibt keine Abendkasse. Die Veranstalter bitten darum, geltende Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. red

