Rosengarten.Nach dem Einbruch in eine Metzgerei in Rosengarten suchen die Ermittler der Heppenheimer Kriminalpolizei nach Zeugenhinweisen. Zwischen Samstagabend (24. März) und Montagmorgen (26. März) drangen nach Polizeiangaben unbekannte Täter durch eine aufgebrochene Seitentür in das Einkaufszentrum in der Straße „Auf der Laubwiese“ ein. Von hier aus gelangten sie in die Büroräume der Metzgerei, wo sie es auf einen Tresor abgesehen hatten. Diesen brachen die Kriminellen auf und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252/7 06-0 entgegen. pol