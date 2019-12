Zeugen eines Einbruchs gesucht

Lampertheim.Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat nach einem .Einbruch in der Danziger Straße am Dienstag, 17. Dezember, die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Gegen 12 Uhr drangen die Kriminellen durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen ein und durchsuchten zahlreiche Behältnisse. Bei ihrem Beutezug entwendeten sie vier Münzen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Eine Nachbarin hatte in diesem Zusammenhang zwei junge Mädchen auf dem Grundstück beobachtet, die für die Tat in Betracht kommen. Sie sollen etwa zwölf Jahre alt sein und ein südosteuropäisches Aussehen gehabt haben. Ihre Haare waren schwarz und teilweise geflochten. Auf dem Rücken trugen sie Rucksäcke. Zeugen, denen die Beschriebenen ebenfalls aufgefallen sind oder die sie näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7 06-0 zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.12.2019