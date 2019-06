Zeugen gesucht

Lampertheim.Wer Beobachtungen zu Protokoll geben kann, die im Zusammenhang mit der Beschädigung der Spargelschälgruppe am Domplatz stehen – hierbei wurde eine Figur aus der Verankerung gerissen –, soll sich melden. Diesen Appell richtete Bürgermeister Gottfried Störmer an mögliche Zeugen. Das Unverständnis über die mutwillige Zerstörung sei groß. Dies hätten Reaktionen in der Bevölkerung gezeigt, unterstrich Störmer im Pressegespräch. Ansonsten sei das Spargelfest „wieder gut gelaufen“, bilanzierte der Verwaltungschef. Allerdings seien weniger Besucher gezählt worden als im vergangenen Jahr. Schausteller und Geschäftsleute hätten sich dennoch zufrieden über ihre Umsätze geäußert.

Bei den handgreiflichen Auseinandersetzungen im Umfeld des Festzeltes, in der Kaiserstraße und am Bahnhof (vor Eis Oberfeld sei keine Randale gemeldet worden) habe es sich um „kleine Scharmützel“, offenbar unter Alkoholeinwirkung, gehandelt, meinte Störmer. Verwaltungsintern werde geprüft, welche Lehren daraus möglicherweise zu ziehen seien. Der Bürgermeister machte aber deutlich, dass er die Zwischenfälle nicht allzu hoch einstuft. Im Unterschied zu dem auf Pfingsten gefallenen Spargelfest in diesem Jahr sollen sich die Feierlichkeiten 2020 wieder von Freitag bis Sonntag erstrecken. urs

