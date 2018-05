Anzeige

Aber auch andere Disziplinen, außer Leichtathletik sind trainierbar. So treffen sich die Radfahrer am Dienstag, 5. Juni, um 17.30 Uhr in der Mannheimer Straße, die Schwimmer am Dienstag, 19. Juni, um 18.30 Uhr im Freibad und die Nordic Walker am Mittwoch, 13. Juni, um 18 Uhr am Parkplatz Waldesruh.

Die Prüfungen sind bestanden, wenn je eine Bedingung aus den vier Leistungsgruppen erfüllt ist. Das Sportabzeichen wird im Februar oder März nächsten Jahres verliehen. sto

