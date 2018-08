Anzeige

Lampertheim.Samstag, 13 Uhr, die Sonne brutzelt vom Himmel, im Schatten zeigt das Thermometer 35 Grad an. Da biegen Fahrradfahrer auf Tandems um die Ecke und machen Station auf dem Europaplatz. Sie kommen aus Mannheim und wollen nach dem Stopp in Lampertheim weiter nach Darmstadt. Sie befinden sich auf der Mut-Tour, einem Aktionsprogramm, das sich seit sechs Jahren überall durch Deutschland bewegt: auf dem Rad, in Zweier-Kajaks oder in einer Wandergruppe.

Sie alle wollen einen Beitrag zur Entstigmatisierung der Depression als Erkrankung leisten. „Auf Tour sind betroffene und nichtbetroffene Menschen“, erklärt Esther Tagmann. Sie ist Sozius und Bernhard Kappler der Lenker. Sie erklären, dass bewusst Tandems für die Mut-Tour gewählt werden, denn sie versprechen Gemeinschaft.

Radeln gegen Depressionen Die Mut-Tour ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga. Ein Teilnehmer muss kein Vielfahrer sein, normale Sportlichkeit reicht. Infos im Internet unter mut-tour.de Anlaufstellen für Betroffene in Lampertheim: Gemeindepsychiatrisches Zentrum, Neue Schulstraße 16, die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises Bergstraße, Blücherstraße 26, Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Dies, Bewegung und das Radeln durch die Natur tue bei Depressionen gut. „Außerdem kommen wir mit einem Tandem gemeinsam ans Ziel“, betont Tagmann. „Schon das abendliche Thema ‚Was kochen wir?‘ bringt ein Gruppengefühl“, fügt Kappes hinzu. Am vergangenen Montag sind die Radler in Freiburg gestartet und werden heute in Mainz erwartet. Dann haben sie 400 Kilometer bewältigt und geben den „Staffelstab“ an eine andere Gruppe.