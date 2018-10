Ziel: Wege sichern

Kickboxen

Lampertheimer Sportler wollen Weltmeister werden

Drei junge Lampertheimer Kickboxer treten an diesem Wochenende in Nordhorn bei den WFMC-Titelkämpfen gegen Sportler aus 30 Nationen an. Für Celil Yahya Yildiz, Celine Siebenäuger und Calvin Riedl gibt es nur ein Ziel: den ...