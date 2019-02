Zinsniveau nagt weiter am Erlös

Worms/Lampertheim.Da geht es der Sparkasse wie der Raiffeisenbank: Trotz besserer Umsätze und erhöhter Bilanzsumme schrumpfen die Erlöse. Die Sparkasse Worms-Alzey-Ried hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem bereinigten Ergebnis von vier Millionen Euro abgeschlossen, bei einer Bilanzsumme von erstmals erreichten über gut Milliarden Euro. Ursachen dieser Entwicklung seien dauerhaft niedrige Zinsen, internationale politische Irritationen und nicht zuletzt weiter zunehmende Regulierungen, erklärten die Vorstände am Montag.

Vorstandsmitglied Wolfhard Hensel verdeutlichte die Zinsproblematik mit dem Blick zurück: Für die 300 Millionen Euro an Einlagenüberschüssen, die der Sparkasse aktuell zu Buche stehen, habe das Haus im vergangenen Jahr 800 000 Euro Negativzinsen an die Deutsche Bundesbank bezahlt. Vor zwölf Jahren, also vor dem Platzen der US-Immobilienblase, hätte die Sparkasse mit der gleichen Summe brutto zwölf Millionen Euro verdient. Einlagenüberschüsse ist Geld von Sparern, das nicht als Kredit weitergegeben werden konnte. 2018 waren das allein 30 Million Euro.

Drei-Milliarden-Marke geknackt

Dass ihr Institut trotz dieser Erschwernisse in den essenziellen Geschäftsbereichen erneut gewachsen ist und die Drei-Milliarden-Marke geknackt hat, beweise das ungebrochene Vertrauen der Kundschaft in die Sparkasse. Der Vorstand empfiehlt, die vier Milliarden Euro Erlös in die Rücklagen zu stecken. 2017 war der Erlös mit 4,8 noch um 800 000 Euro höher ausgefallen.

Zur Einstimmung auf das Bilanzpressegespräch hatte der Vorstand den kurzen Werbeclip eines Onlinebank-Anbieters gezeigt, dessen rhetorische Frage „wer braucht heute noch eine Filiale?“ die Kernbotschaft beinhaltet. Marcus Walden, Vorstandsvorsitzender des Wormser Geldhauses fand die entsprechend andere Antwort: „Unsere Kunden brauchen Filialen.“

Der Ausbau ihrer sieben Beratungscenter sei deshalb Teil des Zukunftsprogramms der Sparkasse. Das erste Ergebnis wird in der Lampertheimer Römerstraße zu sehen sein. Der Umbau hier soll im Mai abgeschlossen sein. Es folgen Osthofen und Alzey. In die Erneuerung der Hauptstelle in Worms ist der Umbau des Vorplatzes inbegriffen. Er soll sich dem neuen Gesicht des Lutherrings anpassen, der gerade umgebaut wird.

Weitere Schwerpunkte sollen die Weiterentwicklung digitaler Angebote sowie die Verbesserung der Barrierefreiheit sein. Wobei die Sparkasse darunter auch niederschwellige digitale Barrieren versteht. Externe Berater begleiten die Bank bei diesem Projekt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.02.2019