Zoff um Zirkus auf Privatgelände

Walter Gerling kann es immer noch nicht fassen. Als er vergangenen Donnerstag auf dem Weg zum Zahnarzt zufällig am Grundstück seiner Schwiegereltern vorbeifuhr, sah er, dass dort ein Zirkus aufgeschlagen hatte: mit Zelt, Kassenwagen, Wohnwagen, Lkw, Pkw und Tiercontainern. „Ich rief sofort meine Frau an, um sie zu informieren“, so Gerling. Auf dem Rückweg von seinem Arzttermin hielt er am Grundstück an, um die Zirkusleute zur Rede zu stellen. Die Chefin habe er nicht angetroffen, aber von der Tochter die Auskunft erhalten, dass der Zirkus eine Erlaubnis besäße, auf der Brache In den Ruthen zu logieren.

Ob diese Erlaubnis wirklich erteilt worden ist und wenn ja, von wem, ist laut Christiane Kobus, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen, Gegenstand der Ermittlungen. Walter Gerling und seine Ehefrau Ulrike Korb sagen: „Aus unserer Familie war es jedenfalls niemand!“ Falls die Polizei zum selben Ergebnis kommt „und der Hausfriedensbruch weiter besteht, werden Kollegen rausfahren und ihn beenden“, kündigte die Polizeisprecherin an. Dies bedeute, die Zirkusleute würden von den Beamten dann „mit Nachdruck aufgefordert, das Grundstück zu verlassen“, erklärte Kobus auf Nachfrage des „Südhessen Morgen“.

Ulrike Korb ärgert sich nicht nur darüber, dass der Zirkus aus ihrer Sicht ihr Grundstück „illegal“ in Beschlag nimmt, sie macht sich auch Sorgen um die Zirkustiere. Denn auf dem Grundstück gebe es derzeit keine Wasserversorgung.

Nachdem sich die Korbs vorige Woche mit ihren Beobachtungen und ihrer Bitte um Hilfe ans städtische Ordnungsamt gewandt hätten, seien sowohl das Veterinäramt wegen der Tiere als auch das Bauamt wegen des Zeltaufbaus verständigt worden, sagte Christian Pfeiffer, Pressesprecher der Stadt Lampertheim. Eine Rückmeldung seitens der beiden Kreisbehörden gebe es derzeit noch nicht. Da es sich um privates Gelände handelt, habe die städtische Ordnungsbehörde kein Recht, dort einzugreifen, ergänzte Pfeiffer, „unsere Beamten haben die Familie deshalb darauf hingewiesen, dass der Weg nur über die Polizei oder eine einstweilige Verfügung beim Amtsgericht führt.“ Diese beiden Wege sind die Korbs gegangen, ohne dass sich bislang etwas bewegt hat.

Laut Pfeiffer seien inzwischen neben der Polizei auch städtische Mitarbeiter vor Ort gewesen, um die Personalien der Zirkusangehörigen festzustellen. „Es war aber nur eine Artistin da“, so der Pressesprecher. Ihr sei mitgeteilt worden, dass das Gelände geräumt werden müsse.

Sarina Baruk hätte sich gewünscht, dass die Familie Korb sie vor dem Aufbau über die Besitzverhältnisse informiert hätte. „Aber wenn die ganze Zirkusmaschinerie erstmal läuft, läuft sie. Dann kann man nicht so schnell alles wieder abbauen.“ Plakate hingen; Werbung in Schulen und Kindergärten sei gemacht worden. Und der nächste Platz in Groß-Gerau stehe erst ab Montag zur Verfügung. Baruk: „Sollen wir uns bis dahin in Luft auflösen?“

Bei Familie Korb möchte sich die Zirkusbetreiberin entschuldigen: „Wir haben das nicht mit Absicht gemacht, sind ja selbst geschädigt. Aber wir haben daraus gelernt.“ Der Zirkus will, wie auch auf den Plakaten zu lesen ist, bis Sonntag bleiben. (lex)

