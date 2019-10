Zu Hause dominiert

Lampertheim.Mit einem 6:0 fertigte die D1 des TV Lampertheim die zweite Vertretung der FSG Bensheim ab. Jonas Volk nutzte die erste Torchance zur 1:0-Führung, was der Mannschaft Sicherheit gab. Erik Engels leistete auch beim zweiten Treffer durch Jonas Volk die Vorarbeit. Tom Becker erhöhte mit einem Flachschuss zum 3:0. Der TVL hatte das Spiel deutlich im Griff, es ging mit einer auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Führung für die Gastgeber in die Pause.

Tom Becker machte in der zweiten Halbzeit sämtliche Hoffnungen für die Gäste zunichte, sein Drehschuss aus zentraler Position landete zum 4:0 im gegnerischen Tor. Als sich die Abwehr der FSG nicht sicher war, ob das Spiel unterbrochen war, nutzte Tom Becker die Verwirrung und schob zum 5:0 ein. Die Partie war entschieden, da Bensheim sich bis dahin auch kaum noch Möglichkeiten erarbeiten konnte. Den Schlusspunkt setzte dann ebenfalls wieder der TVL. Den Querpass von Julian Kurpiers schob Jonas Volk mühelos zum 6:0-Endstand in die Maschen. fh

