Zu Ostern auf die Fähre

Lampertheim.Der Fährverein Nibelungenland bietet Fährfahrten am Ostersonntag und Ostermontag, 21. und 22. April, an. Die Fahrten starten jeweils um 15 Uhr an der Anlegestelle „Alter Hafen“ in Lampertheim. Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor der Anlegestelle auf dem Parkplatz am „Alten Hafen“. Die Fahrten führen über den gesamten Altrhein, vorbei am Naturschutzgebiet Biedensand, dem Sportboot- und Industriehafen und von dort hinaus auf den Rhein und weiter nach Worms. Nach kurzem Aufenthalt an der Rheinpromenade wird von dort die Rückfahrt angetreten. Die Fahrtdauer beträgt insgesamt über zwei Stunden.

Dabei wird Kapitän Werner Reuters Wissenswertes rund um den Altrhein, über Fähren und die Schifffahrt auf Rhein und Altrhein berichten. Ein Online-Ticket-Shop ist auf der Internetseite der Fähre eingerichtet worden. Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt beträgt 15 Euro pro Person. Kinder bis zum Alter von sechs Jahren sind frei. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen acht Euro. Die Anzahl der Mitreisenden ist auf 30 Personen pro Fahrt begrenzt. Die Fahrt findet statt, wenn mindestens 15 Personen gebucht haben.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0152/28 71 83 74. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019