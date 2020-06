Zu schnell durch die Ringstraße

Lampertheim.Auf Höhe der Kindertagesstätte in der Ringstraße haben Polizeikräfte am Montag, 29. Juni, ab 14 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von acht gemessenen Autos waren nach Polizeiangaben fünf Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, was in vier Fällen ein Verwarnungsgeld nach sich zog. Ein Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen. Auf den Polizeieinsatz aufmerksam geworden, sprachen mehrere Anwohner die Beamten an und drückten ihren Dank für die Aktion aus. Nach ihrer Wahrnehmung sind Geschwindigkeitsüberschreitungen an dieser Stelle ein häufiges Problem. Weitere Kontrollen werden deshalb angestrebt. pol

