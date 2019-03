Zu wenig Erlebnis in der City

LAMPERTHEIM.Lampertheims Gastronomie- und Einzelhandelsangebot in der Innenstadt ist vergleichsweise gut, das Gesamtbild der Lampertheimer Innenstadt dennoch negativ. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine vom Stadtmarketing beauftragte Innenstadtbefragung. 116 Städte haben an der bundesweiten Befragung des Instituts für Handelsforschung (IFH) in Köln teilgenommen. In Lampertheims Innenstadt wurden an vier Tagen 403 Passanten befragt.

Das Ergebnis: Die Bewertung des Gastronomie- und Einzelhandelangebots auf Lampertheims Flaniermeile ist überdurchschnittlich, die Bewertung der Aufenthaltsqualität und des Erlebnis-Charakters in der Innenstadt ist unterdurchschnittlich schlecht. So verbringen Befragte vergleichsweise weniger Zeit in der Innenstadt und besuchen weniger Geschäfte als anderswo, kommen dafür häufiger.

In Sachen Gesamtattraktivität schneidet Lampertheim mit einer Bewertung analog der Schulnoten von 3,3 gar deutlich schlechter als vergleichbare Städte (2,7) in der Umfrage ab. Auffällig dabei: Viele Befragte bewerteten das Angebot auf Lampertheims Flaniermeile im Einzelnen positiv, nahmen die Innenstadt im Gesamten aber dennoch als unattraktiv wahr. „Lampertheims Innenstadt ist nicht annähernd so schlecht oder tot, wie sie in der öffentlichen Wahrnehmung oft gemacht wird“, folgert City- und Eventmanager Dirk Dewald deshalb. Gemeinsam mit Stadtmarketingleiter Santo Umberti und Stadtrat Gottlieb Ohl präsentierte er jetzt die Befragungsergebnisse. Dewald vermutet, dass punktuelle Brennpunkte wie das Schiller-Café die Wahrnehmung prägen und die vielen positiven Aspekte überlagern.

Traum von Biergarten

Denn in Sachen Attraktivität bewerteten die Innenstadtbesucher Lampertheim in fünf von acht Kategorien wie Erreichbarkeit oder Dienstleistungsangebot überdurchschnittlich gut. So etwa das Gastronomieangebot, bei dem Dewald lediglich noch von einem Biergarten als Besuchermagnet träumt. Während die Lebensmittelversorgung ebenfalls als gut empfunden wird, bemängelten die Befragten ein schlechtes Angebot in Sachen Bekleidung, Unterhaltungselektronik, Wohnen, Sport und Schreibwaren. Während Dewald Unterhaltungselektronik und Einrichtungshäuser für nicht zwangsläufig innenstadtrelevant hält, empfindet er Schreibwaren in einer Innenstadt perspektivisch als wünschenswert.

Die Befragungen fanden an zwei Donnerstagen und zwei Samstagen in der Wilhelm-, Kaiserstraße und Domgasse statt. Dabei kam heraus, dass Lampertheimern für eine vitale Innenstadt das kulturelle Angebot, Feste, eine vielfältige Gastronomie und ein gut sortierter Einzelhandel besonders wichtig sind. Ihre Heimatstadt verbinden sie aber eher mit der landwirtschaftlichen Sonderkultur (Spargel) und Naturerlebnissen und -erholung.

Innenstadtbesucher kommen in acht von zehn Fällen aus Lampertheim oder den Stadtteilen, einzelne Ausreißer bilden mit Gernsheim oder Zwingenberg die Ausnahme. Der Passant ist laut Befragung durchschnittlich 47 Jahre alt, häufig weiblich und zu Fuß oder per Rad unterwegs. 84 Prozent haben ferner angegeben, sich zwar online zu informieren, die Kaufentscheidung aber im stationären Handel zu treffen. Das Stadtmarketing will in den kommenden Monaten eine weitere Online-Umfrage anstoßen, um noch mehr Menschen, etwa auch Stadtteilbewohner, zu erreichen.

Die Ergebnisse sollen dann als Grundlage für die Entwicklung eines externen Einzelhandels- und Nahversorgungskonzepts sowie für die Entwicklung eines Leerstandsmanagements dienen. „Uns hat es bisher an statistischem Datenmaterial gefehlt“, sagt Santo Umberti. Das habe man nun professionell angehen wollen und deshalb mit dem IFH ein „führendes Institut“ auf diesem Zweig ausgewählt.

Die Kölner Institution hat seit 2014 bundesweit drei solcher Befragungen durchgeführt. Die Ergebnisse werden nun dem Magistrat vorgestellt, als erste Maßnahmen kann sich Dewald etwa eine schönere Fassadengestaltung vorstellen. „Außerdem müssen wir Frequenz und Erlebnis etwa mit Veranstaltungen stärken“, findet er.

Stadtrat Gottlieb Ohl erinnerte unterdessen daran, dass dies ein langer Prozess mit „vielen, kleinen Schritten“ sei.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019