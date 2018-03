Anzeige

Zwei Zuchtrichter waren eingeladen. Angelika Hartmann bewertete die Hündinnen und Thomas Herget die Rüden. Es waren für Sonntag 109 Boxer angemeldet, von denen sich letztendlich 88 der Konkurrenz stellten. Und nicht nur hessische Hunde und ihre Besitzer waren angereist. Es waren auch in diesem Jahr wieder Boxer aus dem ganzen Bundesgebiet dabei, ebenso Boxer aus den Niederlanden, Serbien, Luxemburg, Belgien oder Spanien.

Eigentlich sind die Bergsträßer in Boxer-Kreisen bekannt für blühende Mandelbäumchen und frühlingshafte Temperaturen. Das hat diesmal nicht geklappt. Aber das Zelt war geheizt, an heißen Getränken, Essen und Trinken mangelte es nicht, und so waren alle zufrieden. Immerhin ging es um Siegertitel, die „Hund“ sich erarbeiten muss, indem er bei verschiedenen Ausstellungen Anwartschaften erwirbt. So sicherte sich die begehrte „Klubsieger-Anwartschaft“ für Hündinnen die in Deutschland gezüchtete, aber in Belgien lebende „Frenzi vom Rhöner Blut“, die für die Rüden der Spanier „Casaro de la Forzandanza“. Der Pokal für die „Beste in Hessen gezüchtete Hündin“ sowie „Bester in Hessen gezüchteter Hund“ ging an Finess von der Vogelwarthe. Aber das Prädikat „Bester in Hessen gezüchteter Rüde“ bleibt an der Bergstraße, es ging an Jando von Inis Vitrin. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.03.2018