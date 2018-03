Anzeige

Auf bessere Nachbarschaft

Ziel des neuen ersten Vorsitzenden Manfred Russ ist es auch, besser mit den Nachbarvereinen zusammenzuarbeiten. Des Weiteren wurde ein Einsatzplan erstellt, in den sich die Mitglieder als Helfer oder für bestimmte Aufgaben eintragen können. Die Arbeitsstunden, derzeit sind zehn pro Parzelle festgelegt, können in Zukunft auch für Putzen, Bewirten oder beim Kuchenverkauf erbracht werden. Dennoch könne auf das weitere Engagement der Vereinsmitglieder nicht verzichtet werden. Auch die passiven Mitglieder seien herzlich eingeladen, sich an Aktionen zu beteiligen, so Russ. Derzeit werden alle sechs Wochen Vorstandssitzungen abgehalten, in denen die Maßnahmen, die aktuelle Situation, die Finanzlage, neue Planungen, Aktivitäten und weitere Vorgehensweisen abgesprochen werden.

Der erste Vorsitzende lobte das Engagement von Sandra Kaibel, die sich im Verein um die Impfaktionen kümmert, die Besuchstermine mit der Tierärztin abspricht und regelmäßig den Impfstoff besorgt und verteilt. Rechner Oliver Pieé bestätigte das vom ersten Vorsitzenden erwähnte „Loch in der Kasse“ bei der Amtsübernahme im Sommer vergangenen Jahres und gab detaillierte Zahlen bekannt.

Zuchtwart Norbert Kaiser lieferte einen Rückblick auf das Zuchtjahr 2017. Für die Hühnerzüchter (Großhühner) sei es nicht sehr erfolgreich gewesen. Die Prognose für 2018 sehe allerdings gut aus. Er sei sehr zuversichtlich, dass aufgrund des guten Zuchtbestandes erfolgreich weitergezüchtet werden könne, so Kaiser. Für die Taubenzüchter war das Zuchtjahr 2017 erfolgreicher. Kaiser führte weiter folgende Zuchterfolge auf: Bei der Kreisschau wurden Oliver Pieé, Willi Lösch und Norbert Kaiser Kreismeister, ebenso Willi und Kai Schnellbächer. Die Kreisschau 2018 wird in Lorsch stattfinden. Mit Blick auf die Lokalschau 2018, die am 17. und 18. November stattfinden wird, kündigte Kaiser an, dass die Großhühner in diesem Jahr im Keller ausgestellt werden, da viele Züchter ausstellen wollen. Vereinsmitglieder haben 2017 auch auf überregionalen Schauen ausgestellt: Kai Schnellbächer wurde Hessenmeisterin auf der Landesschau in Alsfeld, Willi Lösch und Norbert Kaiser haben mit „sehr gut“ auf den Ausstellungen in Altenstadt und Osthofen abgeschnitten.

Wieder Sonntagsfrühschoppen

Ab Sonntag, 22. April, wird wieder regelmäßig ein Frühschoppen im Vereinsheim stattfinden, immer sonntags ab 10 Uhr. Wie es auch schon früher Tradition war, wird der Verein wieder für die Kinder der ortsansässigen Kindertagesstätten und die Lebenshilfe Worms eine Ostereiersuche veranstalten. Der katholische Kindergarten Hofheim kommt am 27. März, der kommunale Kindergarten tags darauf und bereits am 26. März die Lebenshilfe (TFS Worms) mit ihren Kindern und Jugendlichen auf die Vereinsanlage. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 26.02.2018