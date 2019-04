Zufriedene Schützen

LAMPERTHEIM.An das Rekordjahr 2018 mit 7400 geschossenen Eiern konnte der Schützenverein 1923 Hubertus Lampertheim beim diesjährigen Ostereierschießen zwar nicht anknüpfen. Mit dem Besuch bei der 22. Auflage waren die Veranstalter aber trotzdem zufrieden. 6000 bunte Eier gingen für die Treffer ins Schwarze beim Luftgewehrschießen über die Theke.

„Leider waren es weniger Gäste als im letzten Jahr, aber wir sind insgesamt sehr zufrieden“, zog Schriftführerin Julia Sieck positive Bilanz. Denn gut besucht waren die Schießstände in der Karwoche trotzdem, das Essen jeden Abend ausverkauft. Zusätzlich zu den gekochten Eiern gab der Verein 530 Überraschungseier aus Schokolade für jeden zehnten Treffer aus zehn Meter Distanz am Luftgewehrstand aus. Am Kleinkaliberstand, wo liegend auf 50 Meter Entfernung geschossen wird, ergatterten Teilnehmer 320 große Schokohasen für 41 oder mehr Ringe bei fünf Schuss. Ebenso viele kleine Schokohasen übergab der Verein als Trostpreis.

Primäres Ziel der Veranstaltung ist ohnehin die Präsentation des Schützenvereins. Das sei gelungen. Der Vorstand um Oberschützenmeister Wilfried Olbrich habe schon Gespräche mit möglichen Neumitgliedern geführt. Ein Mädchen aus Lorsch aus Lorsch hat sich gleich fürs Jugendtraining verabredet. ksm

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019