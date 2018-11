„Zufriedenheit ist großes Glück“

LAMPERTHEIM.Zufriedenheit bis ins hohe Alter und eine positive Lebenseinstellung standen im Mittelpunkt des diesjährigen Einkehrtags der katholischen Frauengemeinschaft Lampertheims (kfd). Als Gastredner referierte Helmut Holz am Samstagmittag im Schwanensaal über die Wege zum Glück in ein zufriedeneres Leben. Neben dem Vortrag bei Kaffee und Kuchen und einer abschließenden Andacht in der Andreaskirche ehrte die Gemeinschaft neun langjährige Mitglieder für ihre Treue.

Die kfd feierte den Einkehrtag erstmals nach der Zusammenlegung der zwei Frauengemeinschaften aus den Pfarrgemeinden Sankt Andreas und Mariä Verkündigung auch offiziell als eine Gemeinschaft. Die Frauen aus Sankt Andreas hatten sich schon im November 1960 zusammengeschlossen, in Mariä Verkündigung gründete sich die Gruppe 1984 auf Initiative von Pfarrer Friedrich.

Die Einkehrtage feiern die Gemeinden aber schon lange Zeit gemeinsam, sie stehen meist unter einem bestimmten, thematischen Schwerpunkt. In diesem Jahr machte Referent Helmut Holz in einem ausführlichen Vortrag deutlich, dass Zufriedenheit kein zufälliger, fremdbestimmter Parameter sei, sondern von jedem selbst beeinflusst werden könne. „Allein unser Handeln entscheidet darüber. Wir entscheiden selbst, wie zufrieden wir sind“, betonte der Lampertheimer.

Eigenschaften wie Neugier, Gelassenheit, Offenheit und Optimismus förderten die innere Zufriedenheit – und diese Charaktereigenschaften könne man erlernen. Dabei, so Holz weiter, solle man sich auf seine Stärken besinnen und sich realistische Tages- und Langzeitziele setzen. „Es ist oft nicht die Frage, was wir tun, sondern wie. Den Blick darauf können wir selbst verändern“, erklärte er. Es gebe immer Höhen und Tiefen, unveränderliche Dinge müsse man zu akzeptieren lernen. Denn „ein Leben in Zufriedenheit ist doch letztlich das große Glück“, sagte Holz. Für seinen Vortrag erhielt er viel Zustimmung und Applaus von den Frauen.

Brigitte Hartnagel, Vorsitzende der kfd Lampertheim, überreichte ihm und seiner Frau Beatrix ein Präsent und appellierte an ihre Mitglieder, den Vortrag zu beherzigen. „Habt öfters mal ein Lächeln auf dem Gesicht“, wünschte sie sich. Traditionell zum jährlichen Einkehrtag nahm Hartnagel die Ehrung langjähriger Mitglieder vor.

Fünf Damen wurden für 50 Jahre, je zwei für 40 und 25 Jahre Treue geehrt. Im Anschluss gedachte die Gemeinschaft in einer Andacht der Verstorbenen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.11.2018