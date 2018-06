Anzeige

Besonderen Erfolg hatte in der vergangenen Runde die D-Jugend, also die Jungs des Jahrgangs 2006. Sie errangen mit 16 Siegen in 18 Spielen und einer Tordifferenz von 108:22 die Meisterschaft in der Kreisklasse. Keinen Grund zu klagen gab es auch bei der Seniorenmannschaft. Als Aufsteiger gestartet, schloss man die Spielzeit auf Rang vier ab. Ähnlich zuversichtlich schauen die Schützen in die Zukunft. Dies liegt nicht nur an den sportlichen Meriten, sondern an einer anstehenden Modernisierung: Die Abteilung wird bald über ein digitales Schießstandsystem verfügen.

Die Tischtennisabteilung sieht sich derweil einem Luxusproblem gegenüber stehen. Sie wird in den kommenden Monaten zwölf statt neun Teams in den Wettbewerb schicken, was das Bürgerhaus an seine Kapazitätsgrenze bringt. Trotzdem freut sich die SG über 59 Aktive. Eine Kooperation mit der Seehofschule soll dafür sorgen, dass die Jugendarbeit Früchte trägt. All diese guten Nachrichten gipfelten in den zufriedenstellenden Besuch der Kerwe 2017 und der Maifeier 2018 sowie der damit einhergehenden Einnahmen. Kein Wunder also, dass Kassierer Gwen Steier vermelden konnte: „Der Verein ist sehr gut aufgestellt.“ jkl

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.06.2018