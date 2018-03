Anzeige

Denn wer die Zukunft planen will, muss wissen, wie sich die Bevölkerung in absehbarer und ferner Zukunft entwickelt, um Investitionen nicht in den Sand zu setzen. Diesbezüglich stecken Kommunen wie Lampertheim freilich auch gelegentlich in der Klemme: Müssen sie heute Betreuungseinrichtungen für Kinder schaffen, stehen diese morgen vermutlich wieder leer.

Doch wo möglich, haben Weitblick und strategisches Denken Vorrang vor kurzfristigen, auf rasch umsetzbare und Wahlperioden schmückende Beschlüsse. Diesbezüglich gibt es in Lampertheim durchaus Ansätze, die dem Städtebaulichen Entwicklungskonzept vorausgehen: etwa das Stadtentwicklungskonzept „Lampertheim 2015“, das Stadtpark- sowie das Klimaschutz- und Energieeffizienzkonzept oder der „Innenstadtstrategieplan 2021“ zum Stadtmarketing. Verkehrsentwicklungsplan, Parkraum- und Radverkehrskonzept erarbeiten Handlungsempfehlungen für den Bereich der Verkehrsmobilität.

Neben der erforderlichen Weitsicht und der strategischen Vorausplanung haben Politik und Verwaltung auch in Lampertheim mit zahlreichen, sich stark ausdifferenzierenden Unterschieden zwischen den Bevölkerungsgruppen zu tun. Junge Familien haben andere Bedürfnisse als alte und alleinstehende Menschen. Natürlich müssen Kommunen wie Lampertheim ein Interesse daran haben, die Überalterung der Bevölkerung durch den Zuzug junger Familien zu kompensieren. Doch ebenso muss der Ausbau der Infrastruktur den Interessen der älteren Bevölkerung an einer möglichst selbstständigen Lebensführung bis ins hohe Alter gerecht werden.

Für Demografiemanagement

Anspruchsvolle Ziele, die eigentlich die Bildung eines Demografiemanagements erforderten, wie es etwa die Bertelsmann-Stiftung mit Blick auf die globale demografische Entwicklung vorschlägt. Eine planvolle und die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche überblickende Demografiestrategie dürfte aber weder eine Aufgabe alleine für die Kommunalpolitik noch für die Verwaltung sein. Sie verlangt vielmehr erweiterte Formen der Bürgerbeteiligung, um Strukturen der Mitgestaltung zu schaffen.

Diesbezüglich hat das Zustandekommen des Städtebaulichen Entwicklungskonzept unter Mitwirkung von Lampertheimer Bürgern und gesellschaftlich repräsentativen Gruppen zwar ermutigende Impulse geliefert. Doch der Prozess scheint damit nicht abgeschlossen. Er hat vielmehr erst begonnen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.02.2018