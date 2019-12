Zum Fest in den Dom

Lampertheim.Die evangelische Lukasgemeinde lädt ein zu den Gottesdiensten am Weihnachtsfest. An Heiligabend findet um 15 Uhr ein Gottesdienst insbesondere für Familien mit Kindern statt. Pfarrerin Sabine Sauerwein und das Kindertagteam gestalten diesen Gottesdienst, in dessen Mittelpunkt das Krippenspiel der Kinder aus dem Kindertag steht.

Der Gottesdienst um 17 Uhr wird in diesem Jahr erstmals als Christvesper ohne Krippenspiel gestaltet. Pfarrer Sven Behnke und Kantorin Heike Ittmann gestalten diesen Gottesdienst. Um 22 Uhr findet die Christmette mit Pfarrerin Sabine Sauerwein und Team statt. Es musizieren Kantorin Heike Ittmann an der Orgel und Sopranistin Giulia Scopelliti. In der dunklen Kirche wird das Friedenslicht von Bethlehem durch die Pfadfinder ausgeteilt

Am ersten Weihnachtstag ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Sven Behnke. Es musiziert der Kirchenchor. Im Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag um 10 Uhr wird das Heilige Abendmahl gefeiert. Pfarrerin Sabine Sauerwein hält den Gottesdienst, den der Chor Mosaik musikalisch gestaltet. red

