Zum Bericht „Schmidt: Tolle Möglichkeiten“ im SHM vom 3. Februar:

Der SHM hat in einem Artikel am 3. Februar über die Amtseinführung von Marius Schmidt in seinen frisch bezogenen Posten als Erster Stadtrat von Lampertheim berichtet. In einem Redaktionsgespräch wurde er nach den angestrebten Zielen seiner künftigen Tätigkeit zum Wohle der Stadt befragt. Ein von ihm genannter Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit wird im Artikel mit folgenden Worten wiedergegeben: „Den Führungsanspruch seiner Partei will Schmidt durch konkrete Maßnahmen innerhalb der Verwaltung unterfüttern. Diesbezüglich sieht er auf seinem Posten tolle Möglichkeiten.“

Diese offenen Worte von Marius Schmidt sind bemerkenswert. Den Politikern sagt man ja oft nach, dass sie vor Wahlen oft nicht die (ganze) Wahrheit sagen. Marius Schmidt ist offensichtlich über diesen Verdacht erhaben. Ein schönes Vorbild! Sicherlich kann er auf seinem neuen Posten als Zweiter in der Rangliste der schätzungsweise 280 Bediensteten der Stadt viel in diesem seinem Sinne tun.

Zwar steht dem bekundeten Bestreben von Marius Schmidt die gebotene parteipolitische Neutralität der kommunalen Verwaltung entgegen, ebenso die verfassungsrechtlich eng begrenzte direkte Parteienfinanzierung, aber indirekt lässt sich doch einiges tun. Bei gutem Willen von allen Beteiligten und Betroffenen sollten sich schon vorteilhafte Nutzungsmöglichkeiten in diesem Sinne ausschöpfen lassen. Es dient ja alles einem guten Zweck – dem Wohle der Stadt. Lampertheim geht wunderbaren Zeiten entgegen!

