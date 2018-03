Anzeige

Lampertheim.Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bietet im März zwei Codierungstermine für Fahrräder auf dem Gelände der Polizeistation in der Florianstraße an. Erster Termin ist am Freitag, 16. März, zwischen 13 und 17 Uhr. Am Samstag, 17. März, werden die Räder zwischen 8 und 12 Uhr codiert. Für beide Termine in Lampertheim ist werktags zwischen 10 und 16 Uhr eine telefonische Voranmeldung notwendig (Rufnummer: 06206/9 40-1 00. Fahrradfahrer sollten einen Eigentumsnachweis (Kaufbeleg) mitbringen. Minderjährige Radler sind von einem Erziehungsberechtigten zu begleiten. Besitzer von Pedelecs und E-Bikes sollten den Akku-Schlüssel mitbringen. red