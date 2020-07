Zutritt nur mit QR-Code möglich

Lampertheim.Der Zugang zum St. Marien Krankenhaus ist künftig für Besucher nur noch mit einem QR-Code möglich. Dies teilt die Klinik mit. Wegen der Corona-Pandemie gilt für Krankenhäuser noch immer ein Besuchsverbot. Allerdings gibt es Situationen, in denen Ausnahmen gemacht werden. Um dann die Besuche entsprechend regulieren und kontrollieren zu können, nutzt das St. Marien Krankenhaus das webbasierte System besuchssystem.de.

„Durch unsere Spezialisierung auf Innere Medizin und Geriatrie behandeln wir in unserer Klinik überwiegend Patienten mit dem größten Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf. Wir müssen alles tun, um das Infektionsrisiko für unsere Patienten so gering wie möglich zu halten“, erklärt Geschäftsführer Andreas Hofmann.

Deswegen sind Besuche nur für Palliativpatienten und auch nur nach ärztlicher Anordnung erlaubt. Pro Zimmer darf maximal ein Besucher pro Tag für maximal eine Stunde kommen. Dies stelle sicher, dass Abstandsregeln auch zu Mitpatienten eingehalten werden könnten, so Hofmann. „Es ist die Quadratur des Kreises. Wir müssen auf der einen Seite unsere Patienten schützen. Auf der anderen Seite ist der Besuch von Partnern und Angehörigen in bestimmten Situationen aber absolut notwendig“ sagt Dr. Csaba Reich, Chefarzt der Geriatrie. „Bei Palliativpatienten oder Sterbenden müssen wir flexibel auf Wünsche und Bedürfnisse eingehen können.“

Besuchssystem.de ermöglicht es dem Besucher, von zu Hause oder von unterwegs aus einen Besuchstermin online zu buchen. Mit der Online-Anmeldung werden gleichzeitig Informationen zum Gesundheitszustand abgefragt und Kontaktdaten erhoben. Der QR-Code ist wie eine Art Eintrittskarte. Er wird an der Pforte beim Betreten und Verlassen der Klinik eingelesen. So haben die Klinikmitarbeiter jederzeit den Überblick, wie viele Besucher sich gerade in welchen Bereichen des Hauses befinden, wer seine Besuchszeit überschritten hat und wie viele Besucher noch erwartet werden.

Wer keine Möglichkeit hat, den Termin vorab zu buchen und sich den QR-Code zu erstellen, kann dies auch an der Pforte des Krankenhauses machen lassen. Die Mitarbeiter erfassen dann die Daten im Besuchssystem und drucken den QR-Code für den Besucher aus. red

Info: stmarienkrankenhaus.de oder smk.besuchssystem.de

