Hofheim/Rosengarten.Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw ist es am Freitagabend auf der Landesstraße 34 11 zwischen Wehrzollhaus und Hofheim gekommen. An der Kreuzung wollte ein Bibliser, der zunächst Richtung Rosengarten fuhr, nach links in Richtung Nordheim abbiegen. Dabei nahm er einem 25-jährigen Mann aus Osthofen, der ihm in einem Fahrzeug entgegenkam, die Vorfahrt. Bei dem Crash wurde der Osthofener leicht verletzt und schließlich ins Krankenhaus gebracht. Der 67-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich – nach Polizeiangaben – insgesamt auf 5000 Euro. off