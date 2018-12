Zwei Bands auf der Bühne

Lampertheim.Die Musiker-Initiative-Lampertheim (MIL) und cultur communal laden für Donnerstag, 3. Januar, zur ersten MIL-Veranstaltung im neuen Jahr mit dem Titel: „Pop & Rock Opening 2019 – Patchwork-Autark Akustikprojekt“ in den Schwanensaal ein.

Die MIL-Mitglieder Karl Thomas und Bernd „Schepper“ Schäfer haben sich hierfür etwas Besonderes einfallen lassen. Diesmal spielen zwei befreundete Bands gemeinsam auf der Bühne. Diese beiden Formationen werden zur Einstimmung auf das neue Jahr Hits aus dem letzten Jahrhundert spielen, und das ausschließlich mit akustischen Gitarren. Das Programm besteht aus einem bunten Mix aus deutschem und englischem Pop-Rock.

Nicht zuletzt die Tatsache, dass Bassist Christian Salis mit seinem Vater, seiner Stiefmutter und seinem Stiefvater auf der Bühne steht, hat den Bandnamen „Patchwork“ animiert. Songs wie „There’s a Kind of Hush“ von The Carpenters, „Listen to your Heart“, von Roxette, „I will survive“ von Gloria Gaynor und „The Rose“ von Bette Midler sind auf der Setliste der Bürstädter Band zu finden. „Patchwork“ besteht aus Gabi Salis, Klaus Salis (beide Gesang), Christian Salis (Gesang, Bass) und Bernd Pokorny (Keyboard, Gitarre).

Für die Autark-Band stehen auf der Bühne: Michael Fenzel (Schlagzeug), Christian Salis (Bass), Bernd Schäfer und Karl Thomas (beide Gesang und Gitarre).

Stehplatzkarten sind für 12 Euro an den Vorverkaufsstellen Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00), Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße (06206/5 36 92), bei Horlé Haus der Geschenke, Kaiserstraße 19 (06206/22 39) und an der Abendkasse erhältlich. Platzkarten gibt es im Rathausservice für 13 Euro und gegebenenfalls an der Abendkasse. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.12.2018