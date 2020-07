Zwei Männer tot in Haus gefunden

In einem Haus in der Carl-Ulrich-Straße wurden zwei Tote aufgefunden. © swa

Lampertheim.Zwei tote Männer wurden am Donnerstag in einem Wohnhaus in der Carl-Ulrich-Straße in Lampertheim aufgefunden. Darüber wurde die Polizei laut einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen gegen 12.20 Uhr informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei den Toten um die beiden im Haus lebenden 92 und 62 Jahre alten Männer. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der 62-jährige Sohn erst seinen Vater getötet hat und sich im Anschluss selbst das Leben nahm. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit an. Deswegen wurden am Donnerstag auch keine weiteren Informationen bekanntgegeben – weder von der Polizei noch von der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Am frühen Abend, kurz nach Eingang der Pressemitteilung, war in der Straße, die zwischen Stadtpark und Bahnlinie liegt, nichts zu erkennen, was auf ein derartiges Gewaltverbrechen hinweisen würde. swa

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.07.2020