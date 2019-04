Zwei neue Wahllokale eingerichtet

Lampertheim.Am Sonntag, 26. Mai, wird in Lampertheim nicht nur das Europaparlament, sondern auch der Bürgermeister gewählt. Noch bis zum 5. Mai verschickt die Stadt Lampertheim die gemeinsame Wahlbenachrichtigung für beide Wahlen.

Bis zum 24. Mai kann im Rathaus-Service Lampertheim und in der Verwaltungsaußenstelle Hofheim ein Antrag auf Briefwahl gestellt werden. Dies ist möglich mit der Wahlbenachrichtigung; die Rückseite dieses Schreibens ist entsprechend auszufüllen und zu unterschreiben. Ein Antrag auf Briefwahl kann auch online unter www.lampertheim.de gestellt werden.

Unionsbürger aus anderen Mitgliedstaaten, die in Deutschland wohnen, können entweder in ihrem Herkunfts-Mitgliedstaat oder in ihrem Hauptwohnsitz-Mitgliedsstaat Deutschland an der Europawahl teilnehmen. EU-Bürger, die nicht im Wählerverzeichnis stehen, müssen, wenn sie ihr Wahlrecht ausüben wollen, bis spätestens 5. Mai einen Antrag beim Wahlamt stellen.

Bonhoeffer-Haus kommt hinzu

Es gibt Änderungen bei zwei Wahllokalen: Die zwei Wahlbezirke Schillerschule II und III in den Räumlichkeiten der Schillerschule werden aufgegeben. Stattdessen wird im Dietrich-Bonhoeffer-Haus gewählt. Dort wurden die beiden Wahlbezirke „8 – Dietrich-Bonhoeffer-Haus I“ sowie „9 – Dietrich-Bonhoeffer-Haus II“ eingerichtet. Diese sind im Gegensatz zur Schillerschule barrierefrei erreichbar. Die Mensa der Schillerschule wird jedoch weiterhin als Wahllokal genutzt. Sie firmiert unter der Bezeichnung „7 – Schillerschule“. Die Straßen, welche den alten Wahlbezirken (Wahllokalen) zugeordnet sind, werden den beiden neuen Wahlräumen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zugeteilt.

Die einzigen Ausnahmen bilden die Hospitalstraße, die Luisenstraße, die Martin-Kärcher-Straße 1 bis 15 sowie 2 bis 22 und die Schützenstraße, welche sich im direkten Einzugsgebiet des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses befinden. Die Wahlberechtigten dieser Straßen waren bislang dem Wahlbezirk „7 – Schillerschule I“ zugeordnet und werden nunmehr dem Wahlbezirk „8 – Dietrich-Bonhoeffer-Haus I“ zugeteilt. Um zu erreichen, dass alle drei Wahlbezirke in etwa die gleiche Anzahl an Wahlberechtigten haben, werden die Wähler der Bismarckstraße und des Falterwegs jetzt dem Wahlbezirk „7 – - Schillerschule“ zugeteilt. Auf den Wahlbenachrichtigungen ist das zuständige Wahllokal angegeben. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019