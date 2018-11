Zwei Plätze in den Top 10

Lampertheim.Auch in diesem Jahr standen wieder die Hessischen Meisterschaften für die Schwimmer der SG Neptun Lampertheim auf dem Programm. Nachdem sich die Teilnehmerzahl dieser Meisterschaften in den letzten Jahren immer weiter erhöht hat, was zu einer Überfüllung der Hallen der Ausrichter führte, wurden vom Hessischen Schwimmverband die Pflichtzeiten für alle Strecken verschärft. Somit wurde es insgesamt auch für die Schwimmer der SG Neptun schwerer, hier starten zu dürfen.

Trotzdem konnten sich in diesem Jahr vier Schwimmer qualifizieren. Darunter Maria und Hannah Mörstedt (2004), die sich auf 50 Meter Rücken hessenweit den 21. und 22. Platz in einer Zeit von 0:36,16 und 0:36,77 sichern konnten. Sowohl diese beiden als auch Annika Staatsmann (2003), die auf der 100 Meter-Brust-Strecke in einer Zeit von 1:31,61 auf den achten Platz schwamm, konnten nicht ganz ihre Bestzeit erreichen.

Auch Artjom Karich schwamm in seiner Altersklasse in die Top 10. Er belegte ganz knapp mit 0:26,91 über die 50 Meter Freistil den sechsten Platz.

Im Anschluss galt es, die Ergebnisse zu analysieren, um alle vier für die Vereinsmeisterschaften zu rüsten. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018