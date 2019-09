Zwei Straßen gesperrt

Lampertheim.Wegen Tiefbauarbeiten muss die Biedensandstraße vom 30. September bis 11. Oktober für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt werden. Wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat, ist der Streckenabschnitt von Hausnummer 35 an gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet und soll den Planungen zufolge über den Grubenweg und die Straße Am Weiher führen. Zur gleichen Zeit muss ebenfalls wegen Tiefbauarbeiten im Ortsteil Hofheim der Bibliser Weg auf Höhe der Hausnummer 5 bis 11 für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Straße kann von beiden Seiten bis zur Vollsperrung befahren werden, heißt es weiterhin von der Stadtverwaltung.

Die Stadt bittet um Einhaltung der Haltverbotszonen und mahnt zur gegenseitigen Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer. „Die Zeiträume werden allgemein unter Vorbehalt genannt, da sich diese aufgrund Witterungsverhältnisse oder besondere Vorkommnisse ändern können“, heißt es weiterhin. Die Tiefbauarbeiten werden von Mitarbeitern der Lampertheimer Firma Jak. Gärtner & Söhne ausgeführt. Bei Rückfragen zum technischen und zeitlichen Ablauf der Arbeiten können sich Anwohner direkt an die Firma wenden. Die Rufnummer von Jak. Gärtner & Söhne lautet 06206/22 29. red

