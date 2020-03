Zweite Frau infiziert

Lampertheim.Eine zweite Frau aus Lampertheim ist nach Angaben des Kreis-Gesundheitsamts an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Sie sei aus Südtirol zurückgekehrt. Bereits am Montag vergangener Woche hatte das Amt die Infektion einer Frau aus Lampertheim gemeldet. Diese hatte sich laut Gesundheitsamt in Heinsberg (NRW) angesteckt. Zwischen den beiden Fällen bestehe kein Zusammenhang, so die Behörde. Nähere Angaben zu Alter oder Familienstand der Betroffenen mache man zum Schutz der Menschen nicht, sagte der Pressesprecher der Kreisverwaltung Johannes Bunsch.

Die jetzt gemeldete Frau zeige leichte Symptome der Infektion. Deshalb befände sie sich vorerst in häuslicher Quarantäne, sagte Bunsch. Das Gesundheitsamt empfiehlt allen Rückkehren aus Risikogebieten nach Definition des Robert-Koch-Instituts, sich freiwillig 14 Tage zu Hause aufzuhalten. mas

