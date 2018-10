Zweite Kegel-Garnitur stark, aber in Ubstadt chancenlos

Lampertheim.Die zweite Kegel-Mannschaft der SG Lampertheim zeigte am vergangenen Spieltag beim Tabellenführer in Ubstadt eine starke Leistung, allerdings sind die Badener momentan das Maß der Dinge in der Landesliga. Mit 5911:5529 fertigten die Hausherren die Spargelstädter ab. Ralf Schmitt (982) war stärkster Kegler der Lampertheimer und hielt mit den Gastgebern mit. Patrik Strech (933), Thomas Geyer (915), Kevin Münch (906), Marco Zimmermann (897) und Oliver Neudecker (896) zeigten dennoch eine ansprechende und gute Leistung.

Die dritte Mannschaft hatte es im Kellerduell mit der Spielgemeinschaft Waldhof/Sandhofen 2 zu tun. Von Beginn an ließen die Hausherren keinen Zweifel aufkommen, wer die Bahnen als Sieger verlässt. Karl Jeude (901) ragte im Starttrio heraus. Im zweiten Durchgang war es der Tagesbeste Frank Lößner, der den Sieg mit einer guten Leistung abrundete. Weiter zeigten Angelo Barbagallo (852), Andreas Hackenberg (841), Zuharid Gibic (834) und Armin Münzenberger (822) ansprechende Leistungen.

In einer schwachen Partie konnte die vierte Garnitur gegen die die SG Waldhof/Sandhofen 3 beide Punkte beim knappen 2398:2389 in der Biedensandhalle behalten. Nur Reinhold Beyerlein (415), Manfred Röhrig (414) und Günter Richter (408) konnten überzeugen.

Die fünfte Mannschaft gab beide Punkte gegen Eintracht West Weinheim ab. Beim 1619:1644 reichten die Leistungen von Rainer Bauer (433), Frank Griesheimer (411) und Walter Schlappner (406) nicht aus, um die Gäste aus Weinheim in Bedrängnis zu bringen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.10.2018