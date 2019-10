Zweite Mannschaft gewinnt Derby

Lampertheim.Die Kegler des KC Rollendes Glück Lampertheim haben den vierten Spieltag in der Bezirksliga absolviert.

Bezirksliga 1: Nachdem die Lampertheimer „Roller“ das letzte Spiel erfolgreich gestalten konnten, wollten sie diesen Trend beim Heimspiel gegen FH Eppelheim 2 fortsetzen. Da Eppelheim ein neuer Gegner war, durfte man diesen auf gar keinen Fall unterschätzen und musste hochkonzentriert an die Aufgabe herangehen. Außerdem blieb abzuwarten, ob die Abräumschwäche einzelner Spieler immer noch vorhanden ist oder ihr Spiel optimiert werden konnte.

Führung zur Halbzeit

Den Start für die „Roller“ machten Karl Heinz Thon, Thomas Zeig und Benjamin Kohl. Thon zeigte an diesem Tag, dass er das Abräumen nicht verlernt hat. Allerdings hatte er diesmal bei den Vollen Probleme. Nichtsdestotrotz konnte er dies mit seinem Abräumen gut kompensieren und landete am Ende bei guten 889 Kegeln. Bei Zeig lief es ähnlich. Auch er ließ viele Kegel ins Vollespiel liegen. Mit einer sehr guten dritten Bahn konnte er dennoch sein Ergebnis auf akzeptable 854 Kegel heben. Der letzte im Bunde war Kohl. Er begann in der ersten Hälfte des Spiels verhalten. Ab der dritten Bahn legte er deutlich zu. Den letzten beiden Bahnen zu verdanken, schaffte er mit 907 Kegeln noch die 900er Marke. Zur Halbzeit setzen sich die „Roller“ knapp mit 25 Kegeln in Führung. Nun lag es am Schlusstrio, diesen Vorsprung zu verteidigen und die Punkte nach Hause zu bringen. Das Schlusstrio bildeten Thomas Büchler, Winfried Held und Stefan Ofenloch. Held spielte nur eine Kugel an, um ihn dann durch Dennis Büchler auszutauschen. Dennis Büchler hatte aus der Personalnot heraus zuvor bereits in der zweiten Mannschaft gespielt. Er spielte direkt auf einem hohen Niveau und konnte dies bis zur letzten Bahn halten. Dort verließen ihn dann etwas die Kräfte. Mit 909 Kegeln brachte er aber eine beachtliche Leistung zustande. Thomas Büchler zeigte einmal mehr seine Klasse. Mit einer überragenden Startbahn hielt er in der Folge annähernd dieses Tempo und landete mit tollen 351 Kegeln ins Abräumen bei sehr guten 958 Kegeln. Damit war er aber diesmal nicht der Beste der „Roller“. Dies sollte an diesem Spieltag Ofenloch vorbehalten sein. Mit einem überragenden Vollespiel von 655 Kegeln und einer konstanten Leistung katapultierte er sich auf eine neue persönliche Bestleistung von 962 Kegeln. Dank des überragenden Schlusstrios wurde es am Ende ein deutlicher Erfolg. Das Spiel endete 5479:5268 zugunsten der „Roller“.

Spiel gegen SKC BF Bürstadt

Bezirksliga 4: Für die zweite Lampertheimer Mannschaft stand am vierten Spieltag ein Derby gegen SKC BF Bürstadt an. Nachdem man in der Vorwoche eine deutliche Niederlage gegen Edelweiss Mannheim 2 einstecken musste, wollte man das Spiel dieses Mal enger gestalten. Durch die dünne Personaldecke an diesem Tag mussten einige Maßnahmen getroffen werden, um die Mannschaften voll zu bekommen.

Den Anfang machte das Trio Falko Günther, Justin Jungk und Michael Wegerle. Günther spielte zwei konstante Durchgänge und kam am Ende auf 402 Kegel. Der Youngster Jason Jungk konnte an die Leistung der Vorwoche nicht anknüpfen. Wegerle überzeugte auf der ersten Bahn. Im zweiten Abschnitt ließ er dann aber nach und landete am Ende bei 407 Kegeln. Damit musste man einen Rückstand von 25 Kegeln hinnehmen. Das Schlusstrio bestehend aus Dennis Büchler, Antonio Alves und Michael Jungk sollte nun diesen Rückstand in einen Sieg umwandeln. Michael Jungk hatte einige Probleme in die Vollen. Trotzdem kam er am Ende auf 405 Kegel. Alves zeigte zwei gute Durchgänge. Für ihn standen am Ende gute 415 Kegel an der Anzeige. Dennis Büchler erklärte sich aufgrund der vielen Ausfälle bereit, in der zweiten Mannschaft auszuhelfen und 300 Kugeln an einem Tag zu spielen. Aus dieser misslichen Lage heraus wuchsen die Siegchancen. Büchler knallte gleich eine überragende Bahn hin. Auch der zweite Durchgang war sehr ansehnlich, und er erreichte damit die Tagesbestleistung von 482 Kegeln. Damit konnte das Spiel noch gedreht werden, und die „Roller“ behielten mit 2483:2400 die Punkte. red

