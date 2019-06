Zweite Mannschaft punktet souverän

Lampertheim.Die Herren 2 des Tennisclubs Lampertheim feierten in der Kreisliga A einen souveränen 6:0-Sieg über die TG Bobstadt 3 und verbesserten sich mit 4:4-Punkten auf den fünften Tabellenplatz. Alle Spiele gingen in zwei Sätzen an die Lampertheimer, für die Florian Werner (6:2/6:4), Manuel Massell (6:1/6:0), Noah Bauer (6:3/6:0), Simon Einsiedel (6:0/6:0) und die Doppel Werner/Massell (6:0/6:0) und Bauer/Einsiedel (6:0/6:0) punkteten.

Im letzten Spiel vor der Pause rangen die Damen in der Bezirksliga A dem Tabellenersten vom TAS Pfungstadt beim 3:3 den ersten Zähler ab. In den Einzeln konnte lediglich Lampertheims Nummer eins Tamara Brüderle (6:1/6:1) gewinnen. Die anderen Matches waren zwar hart umkämpft, brachten allerdings durch Katharina Gärtner (6:7/2:6), Johanna Schäfer (6:3/3:6/4:6) und Sarah Engelhardt (1:6/3:6) nichts Zählbares ein. In den Doppeln gelang den Gastgeberinnen dann die Überraschung, Brüderle/Gärtner (6:3/7:5) und Schäfer/Koch (6:2/6:4) drehten die Partie und sicherten den Punktgewinn.

In der Bezirksoberliga empfingen die Herren 65 den Tabellenführer TC Münster und trotzten ihm beim 3:3 einen Zähler ab. Die Gäste erwiesen sich als der erwartet starke Gegner. Willi Christl (1:6/1:6) und Bernd Wegerle (1:6/3:6) an Nummer eins und zwei mussten sich klar geschlagen geben. Robert Lenhardt (6:0/6:0) beherrschte dagegen sein Gegenüber und lieferte den ersten Punkt für Lampertheim. Mannschaftsführer Paul Schader (2:6/6:4/10:3) erwies sich als nervenstark und konnte nach langem Kampf das Match im Champions-Tiebreak für sich entscheiden und den zweiten Punkt sichern. Im ersten Doppel standen Christl/Wegerle auf verlorenem Posten (1:6/1:6), aber das zweite Doppel Schader/Lenhardt (6:3/6:3) holte mit konzentriertem Spiel den Sieg und somit das 3:3-Unentschieden.

Die Herren 60 unterlagen im Heimspiel der Bezirksliga A dem TC Kelsterbach mit 2:7. Neben dem Doppel Tannreuther/Wolfgang Schneider (7:5/7:5) gab es lediglich für Ludwig Schlappner (6:1/6:2) im Einzel ein Erfolgserlebnis. Die Partie war bereits nach den Einzeln (1:5) entschieden. Für Lampertheim spielten Siegfried Tannreuther (3:6/4:6), Rainer Engelhardt (3:6/3:6), Hans Fast (1:6/2:6), Gerhard Rehn (1:6/0:6), Norbert Schlappner (6:1/3:6/3:10) sowie in den Doppeln Engelhardt/Fast (2:6/0:6) und Rehn/Schlappner (6:7/6:1/7:10). fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.06.2019