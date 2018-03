Zweiten Platz gesichert

Anzeige

Lampertheim.Der Start der zweiten Mannschaft des Schützenvereins 1923 Hubertus Lampertheim zeigte sich in den ersten vier Wettkämpfen beschwerlich, trotz guter Ergebnisse. Ab dem fünften Wettkampf wendete sich das Blatt und die junge, lustige Truppe gewann alle weiteren Kämpfe.

Juniorin Lisa-Marie Zayc schoss im Durchschnitt 371,2 Ringe – eine sehr gute Saison- und Mannschaftsleistung. Gefolgt vom Mannschaftskollegen Joshua Kühlberg, der im Schnitt 368,8 Ringe erreichte. Joshua steigerte seine Ergebnisse von Wettkampf zu Wettkampf. Sehr schwach fiel die diesjährige Runde für Monika Eichelsbach mit 347,8 Ringen aus. Das Lampertheimer Team setzte auch in dieser Runde immer wieder die Schüler und Jugend des Vereins erfolgreich als Ersatzschützen ein. Schülerin Tabea Schmenger stellte sich besonders mit 355,2 Ringe heraus. Man wird in der Zukunft noch mehr von dem Talent hören. Ersatzschützen Paul Griffhorn (346 Ringe) und Frederick Wolter (330,2) brachten sich gut in das Mannschaftsteam ein. Schüler Aris Poupouridis schoss im Schnitt 303 Ringe. Sein bestes Ergebnis in dieser Runde von 317 Ringe ist eine hervorragende Leistung. Im Schnitt auf 328 Ringe kam Jugendleiter Dieter Spannagel, der die Mannschaft immer unterstützt.

Nach Pause in guter Form

Im letzten Wettkampf, Lampertheim 2 gegen Siedelsbrunn 2, gewannen die Lampertheimer mit Unterstützung von Franziska Heinze. Sie schoss nach drei Monaten Pause hervorragende 392 Ringe, Joshua Kühlberg traf 373 und Lisa Zayc mit 366 komplettierten das Mannschaftsergebnis zum Erfolg von 1131:1102. Die Schützen gehen gut trainiert in die Bezirksmeisterschaften und haben gute Zukunftsperspektiven. red