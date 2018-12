Zweiten Tabellenplatz verteidigt

Lampertheim.Im Verfolgerduell der Bezirksoberliga bleiben die A-Jugend-Nachwuchshandballer der TV Lampertheim gegen den Tabellendritten von der HSG Fürth/Krumbach mit 33:25-Toren erfolgreich, verteidigen somit den zweiten Tabellenplatz und bleiben dem aktuellen Tabellenführer von der JSGmA Langen/Egelsbach im Nacken.

Die Partie in der Jahnhalle erfüllte durchaus die Erwartungen der Trainer: Spielerisch guten und hart umkämpften Handballsport zweier Teams, die in mehr oder weniger der gleichen Besetzung seit Jahren miteinander um Punkte und Tabellenplätze kämpfen. Mit viel Respekt gingen die Turner in die Partie gegen die vom ehemaligen Lampertheimer Seniorentrainer Norbert Metzger betreuten Odenwälder. Neben den langzeitverletzen und aus dem Vorjahr noch oberligaerfahrenen Spielern Jannik Jung und Ian Knisley fehlte auch Stammkraft Robin Kettler wegen einer Sperre.

In Anfangsphase gescheitert

Der Gast erwischte den etwas besseren Start und legte mit 1:3 bis zum 4:6 eine Toreführung vor. Der TVL-Nachwuchs scheiterte in dieser Phase mehrfach am gut haltenden Fürther Torwart und lies sich in der Deckung öfters im Eins gegen eins überspielen. Ab der zehnten Spielminute kamen die Gastgeber dann besser in die Partie. In der Defensive hatte die Mannschaft mehr Zugriff auf die gegnerischen Angreifer und Torhüter Jonas Hofmann trug mit seine besten Saisonleistung und einer Reiher starker Paraden seinen Teil dazu bei, dass die Führung der Odenwälder schwand. Durch Tore von Alex Kühr und Justus Fröhlich Mitte der ersten Halbzeit konnte der Tabellenzweite ausgleichen. Doch wer glaubte die Partie sei nun gedreht, sah sich getäuscht.

Die Odenwälder setzten alles daran, den Lauf der Turner zu unterbinden, was ihnen auch kurzzeitig gelang. Keines der beiden Teams vermochte sich nennenswert abzusetzen. Erst in der 18. Spielminute gelang es Tim Pfendler und Nicolas Kern mit drei Toren in Folge zum 12:9 einen größeren Abstand herzustellen.

Jetzt waren die Lampertheimer das im Abschluss konsequentere Team. Während der Gast immer wieder in der Spargelstädter Abwehr hängen blieb oder am Torhüter scheiterte, netzte Justus Fröhlich in dieser Phase mit sehenswerten Toren von der Linksaußenposition mehrfach ein, so dass zur Halbzeit eine 16:10-Führung heraussprang.

Mit acht Toren davonziehen

Nach Wiederanpfiff der beiden Schiedsrichter, erwischten die Lampertheimer diesmal den besseren Start und konnten bis zur 37. Spielminute erstmals mit acht Toren auf 20:12 davonziehen. Führt kämpfte weiter, versuchte mit offensiveren Deckungsvarianten bis hin zur Manndeckung in den letzten fünf Spielminuten alles, um das Blatt noch zu wenden. Doch die hoch konzentrierte und kämpferische Vorstellung des Lampertheimer Handballnachwuchses lies nur noch etwas Ergebniskosmetik zu.

Letztendlich siegten die Turner verdient mit 33:25 Toren und gehen nun in die Winterpause. Diese bietet ausreichend Zeit, um am 26. Januar 2019 optimal vorbereitet das Spitzenspiel gegen Langen zu bestreiten.

Gegen Fürth spielten: Jonas Hofmann und Marc Schäfer im Tor, Justus Fröhlich (9), Tim Pfendler (8/1), Nicolas Kern (5/1), Daniel Frei (4), Tobias Hedderich (3), Alex Kühr (3), Sören Fetsch (1), Nick Kühr, Wim Größler und Moritz Müller. fh

