Zweitligist vor Saisonauftakt

Lampertheim.Für die Kegler der SG Lampertheim geht es am Samstag, 17. Oktober, mit dem Auftaktspiel gegen Fortuna Rodalben die Saison 2020/21 los. Um 13.30 Uhr geben die Spargelstädter ihr Heimdebüt in der Biedensandhalle.

Für die Südhessen wird in diesem Jahr einiges anders sein als in den Vorjahren. Zum einen trifft man nun in der Zweiten Liga Süd auf alte Bekannte wie Waldhof und Ettlingen, aber auch auf Mannschaften, gegen die schon Jahrzehnte nicht mehr gekegelt wurde. Zum anderen hat die Mannschaft durch die Abgänge der „Günderoths“ und Ralf Schmitt ein anderes Gesicht. Mit Kevin Münch, Jan Richter und Marco Zimmermann rücken junge, ambitionierte Spieler in den Fokus des Zweitligisten. Insofern wird die Rolle der etablierten Kräfte eine Wichtige sein, um den Jungen die Sicherheit zu geben, um ihre guten Leistungen aus der Vorbereitung zu bestätigen.

Als Saisonziel haben die Kegler einen Platz im Mittelfeld ausgegeben. Um diesen Platz zu erreichen, wird bereits die erste Begegnung wichtig sein, da der Gegner auf einem ähnlichen Leistungsstand gesehen wird wie die Lampertheimer. Doch auch der Gegner hat Abgänge zu verkraften und derzeit noch Verletzungspech. Dennoch sollte man die Südwestpfälzer nicht unterschätzen.

Klassenerhalt als Ziel

Die zweite Mannschaft, die den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hat, spielt um 12.30 Uhr an gleicher Stelle gegen Olympia Nussloch. Auch hier hinterlässt der personelle Abgang Spuren, so müssen einige Kräfte wieder reaktiviert werden. Die Lampertheimer hoffen allerdings, dass sie dennoch eine schlagkräftige Truppe beisammenhaben, um die Zielsetzung zu erreichen. Mit Nussloch stellt sich der souveräne Aufsteiger der Vorsaison in Lampertheim vor, der mit einem Auswärtsschnitt von 5400 aus der Vorsaison anreist und damit auch die Favoritenrolle innehat.

Die dritte Vertretung der SG Lampertheim hatte ihren Saisonauftakt bereits in der Vorwoche und diesen mit einem 2508:2441-Sieg gegen ATB Heddesheim erfolgreich bestritten. Das Team macht um 11 Uhr den Auftakt und empfängt die SG Dossenheim. red

