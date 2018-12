„ZwiBuR“ brilliert mit jungem Team

Hüttenfeld.Mit lang anhaltendem Applaus wird die Theatergruppe „Zwische Bergstroß‘ un Rhoi“ (ZwiBuR) nach der Aufführung ihrer neuen Komödie „Nichts als Kuddelmuddel“ belohnt. Auch im 25. Jahr ihres Bestehens zeigt ZwiBuR die Premiere im Rahmen der Weihnachtsfeier des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld.

Erstmals übernimmt der gemischte Chor „Purple Voices“ unter der Leitung von Marc Bugert den Eröffnungspart, was jahrzehntelang dem Männerchor vorbehalten gewesen ist. Und als sich dann der Vorhang öffnet, ist auch bei „ZwiBuR“ einiges anders als sonst. Bruno Ehret tritt heuer nur als Schauspieler in Erscheinung und überlässt die Regie dem sonst angestammten Hauptdarsteller Jochen Köcher.

Letzterer hat sein verjüngtes Team – bestehend aus acht Frauen und zwei Männern – gut eingestimmt. Der Generationenwechsel bei den „ZwiBurianern“ ist (zumindest bei den Frauen) eingeläutet.

Erfolgreiche Boulevardkomödie

Das Stück von Jürgen Hörner ist stark an die Boulevardkomödie „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn angelehnt, die auf renommierten Bühnen (etwa im Münchner Residenztheater) große Erfolge feierte. Ein Schwank, der auf zwei Ebenen funktioniert: Der Zuschauer sieht zunächst die Generalprobe einer Boulevardkomödie um die Wahrsagerin Madame Kassandra (souverän dargestellt von Beate Sebastian) und die Probleme, die sie mit einer Kundin (unverwechselbar Alexandra Plenert) und ihrer Haushälterin (Renate Szcepaniak mit ihrem Kölschen Dialekt) hat. Mit dem Mann von der Telekom hat sie zudem ihre Mühen. Bruno Ehret verkörpert den alkoholisierten Tollpatsch bravourös, und Ralf Ehret mimt gekonnt einen Fensterputzer, der gleichzeitig als Regisseur dieses Stückes schier verzweifelte.

Denn da läuft die Technikerin (Nina Kohl) fälschlicherweise auf der Bühne herum und die Souffleuse ist wegen der vielen Aussetzer der Schauspieler genervt. Pia Rendl verkörperte diese Figur bravourös, ist aber leider aber nur selten sichtbar, was eben das Los einer Souffleuse ist. Rendl ist trotz ihrer Jugend bereits ein „alter Hase“ auf der ZwiBuR-Bühne, genauso wie Anna Fleig, die in einer Nebenrolle als Fotografin in Erscheinung tritt. Neu auf der Bühne zeigt Janine Wüst als Zeitungsreporterin ebenfalls keine Nerven.

Wieder zurück zum Inhalt: Die Generalprobe geht gründlich in die Hose, was die Intendantin ins Spiel bringt (verkörpert in ihrer resoluten Art von Manuela Ehret). Wie soll nur die Premiere am nächsten Tag laufen?

Alles nur gespielt

Genau diese Premiere zeigt der zweite Akt: Denn es kommt alles noch viel schlimmer. Die Souffleuse wird unter dem Tisch sichtbar, die Eifersucht der Hauptdarstellerin ändert den gesamten Ablauf, ein Darsteller ist total betrunken und schließlich bleibt nicht mal die Kulisse stehen . . . Glücklicherweise ist alles nur gespielt: Denn bei den „ZwiBuRianern“ in Hüttenfeld klappt alles, die Pannen auf der Bühne sind lediglich gespielt. Dabei es ist wahrlich nicht einfach, den Spagat zu schaffen, wenn man das Schauspielern schauspielert.

Für den richtigen Text bei ZwiBuR sorgte Souffleuse Steffi Reinhardt. Die Technik lag erneut in den bewährten Händen von Frank Plenert und Holger Grieser. Für die Maske zeigten sich Claudia Schmitt-Möller und Andrea Marko verantwortlich. ron

© Südhessen Morgen, Montag, 24.12.2018