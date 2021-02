„ZwiBuR“: Planungen für Kabarett und Kerwerede laufen

Hüttenfeld.Die Mitglieder des Hüttenfelder Theatervereins „ZwiBuR“ (Zwische Bergstroß un‘ Rhoi) können sich derzeit nur virtuell treffen. Bei einer Zoom-Sitzung hat sich der Vorstand um den Vereinspräsidenten Jürgen Rudolph (Bildmitte) zusammengefunden, um über die Termine des laufenden Jahres zu beraten und zu planen, sofern das in dieser unsicheren Zeit überhaupt möglich ist. Eigentlich findet das traditionelle Kabarett, das im vergangenen Jahr bereits ausfallen musste, im Mai oder Juni statt. Nun hoffen die „Zwiburianer“ im Zuge der Impfungen gegen Corona Zeit zu gewinnen und im September gelockerte Bestimmungen seitens der Regierung vorzufinden. Deshalb soll am 3. September das Kabarett stattfinden. Einen Tag später fügt sich die Theateraufführung der „Minizwibs“, der Kindertheatergruppe, an. Eine Kerwerede kann nur dann gehalten werden, wenn die Kerwe im August überhaupt stattfinden kann. Eine Mitgliederversammlung ist auch geplant. Am 21. April könnte diese, wenn es die Witterung zulässt, auch im Freien abgehalten werden. ron (Bild: ron)

