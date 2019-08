ZwiBuR setzt mit Kerwe-Rede Spitzen

Hüttenfeld.Wie in den vergangenen Jahren, begann die Hüttenfelder Kerwe bereits am Freitagabend, da auch in diesem Jahr wegen Personalmangels bei den Vereinen auf den Kerwemontag verzichtet wurde. Erstmals wurden Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg und Bürgermeister Gottlieb Störmer von echten Kerweborsch beim Aufstellen des Kerwebaumes unterstützt.

Harmonisch und familiär, so kann man den Charakter der typischen Dorfkerwe beschreiben. Man pendelt zwischen den Ständen der Hüttenfelder Vereine hin und her, plauscht, tauscht sich aus und trifft Menschen und alte Bekannte, die, wenn auch schon aus Hüttenfeld weggezogen, zur Kerwe immer wieder den Weg in die Heimat finden.

Die SG Hüttenfeld bot Schnitzelvariationen, Gyros, Wurstsalat und Ofenkartoffeln an. Der Verein der Vogelfreunde ergänzte das Angebot mit ihren traditionellen Hausmacher Wurstbroten, Gulaschsuppe und gebackenem Schafskäse. Der TC Hüttenfeld sorgte mit seinem Partyzelt für ausgelassene Stimmung und hatte leckeren Flammkuchen im Ofen. Die Feuerwehr beschränkte sich bei ihrem Angebot auf den Ausschank von Kaffee und selbst gebackenen Kuchen am Sonntagmittag. Mit ihrer Karaoke-Aktion am Freitagabend sorgten sie aber auch für Unterhaltung und gute Stimmung.

Ein Kinderkarussell und der „Caribbean Star“ waren der Anlaufpunkt für die jüngeren Kerwebesucher und was wäre eine Kerwe ohne Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und leckere Crépes. Am Schießstand konnte man auch nach ein paar Bieren sein Geschick beweisen.

Für die Kerwerede zeigte sich wieder der Theaterverein ZwiBuR (Zwischen Bergstraße und Rhein) verantwortlich, die von Heike Ehret und Ronald Ehret geschrieben und vorgetragen wurde. „Ach, was is des so schee ehr Leit, sie is widda do, die Kerwezeit. Schee, dass ehr eich versammelt het unn hert se eich oa, unser Kerwered.“ So begrüßte Heike die Kerwegäste am Sonntagmittag.

Sie stellte dann in ihren Gedanken ein Parlament für Hüttenfeld zusammen, das natürlich nur aus Charakterköpfen des Dorfes gebildet werden kann – mit Karl-Heinz Berg an der Spitze als Ministerpräsident. Weitere Ämter werden ebenfalls von Hüttenfelder Größen – Andreas Martin alias „Lou“ mit seinen über zwei Metern Körpergröße als Justizminister sei hier sinnbildlich genannt – und Originalen besetzt. Als Minister für Integration komme nur „Asse“ Erasmus Ehret in Frage. Sein Umgang mit den benachbarten Flüchtlingskindern in der Alfred-Delp-Straße sei vorbildlich: „Läfschde vumm Bergheisel ons Feierwehrhaus, rieft‘s Opa aus soim Hof heraus. Du dengschd, ich hebb jo gar net gewisst, dass de Asse Opa vunn so viele Enkel is. Es sinn die Mädscha vunn gejeiwwa, die kumme gern als zu ihm riwwa.“

Allein, dass die AfD in Hüttenfeld bei den letzten Wahlen fast 20 Prozent erreichte, fanden sie und auch ihr Rede-Partner Ronald Ehret bedenklich: „Fascht 20 Prozent, jetzt gebt acht, henn ehr Kreiz bei de AfD gemacht, Jetzt dreht eich um und zählt mol ab, un hagt jedem Fünfte uff die Kapp.“

Welt- und Gemeindepolitik

Ronald machte auch einen kurzen Streifzug in die Weltpolitik: „Isch hätt e Idee, die eisch bestimmt gefällt, mea schieße die Möchte-gern-Herrscher der Welt, nuff uff de Mond mit ehrm gonze Geschwader, dort kene se streite um die schennschte Krater. Un dodezu, unn des is net schwer, schicke ma glei die AfD hinnerher.“

Doch seinen Schwerpunkt setzte er auf den Rückbau des evangelischen Gemeindezentrums zugunsten der Kita. Er befürchtet damit das Ende des Gemeindelebens: „Nix gege Kinner, die brauche ern Platz, doch ich sag eisch jetzt den entscheidende Satz: wonn donn in fünf Johr dieser Babyboom, den keiner erwartet, plötzlich is rum. Dann stehe endgültig, ich sag’s eich un schwör‘, die Räume do owwe auf Ewigkeit leer.“ Ein Lob ging auch an die Vereine, nicht ohne den kleinen Hinweis, im nächsten Jahr der Umwelt zuliebe auf Plastikgeschirr zu verzichten.

Unterstützt wurden die beiden von ihren ZwiBuR-Kollegen, die zwischen den Strophen immer wieder das Hüttenfelder Lied „Zwische Bergstroß‘ un Rhoi“ mit den Kerwegästen anstimmten. ron

