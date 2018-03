ZwiBuR-Vorstand einstimmig wiedergewählt

Anzeige

Für das anstehende 25. Jubiläum laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. So veranstaltet Zwibur am Samstag. 9. Juni, ein Kabarettabend auf dem Bauernhof von Heike und Klaus Ehret. Einen Tag später ist die Aufführung der Kindertheatergruppe Minizwibs an gleicher Stelle. Auch an der Kerwe will sich der Verein wieder mit der Kerwerede beteiligen und an Weihnachten zu den gewohnten Terminen zwei Aufführungen im Bürgerhaus geben. Ein Familientag ist am 16.September geplant. Das Ziel des Ausflugs steht allerdings noch nicht fest.

Positiver Kassenbericht

Der Vorstand wurde nach dem positiven Bericht der Kassenprüfer von der Versammlung einstimmig entlastet. Außerdem wurden Andreas Martin, Alexandra Plenert und Steffi Reinhardt zu Kassenprüfern bestimmt.

Folgende Personen wurden bei den Vorstandswahlen in ihren Ämtern bestätigt: Erster Vorsitzender bleibt Jürgen Rudolph, seine Stellvertreterin ist Renate Szcepaniak. Rechner: Jochen Köcher, Schiftführer: Bodo Ehret. Beisitzer sind: Ralf Ehret, Ronald Ehret, Beate Bruhns und Heike Ehret. ron

