Zwischen Lachen und Weinen

Lampertheim.Wer über ein gerüttelt Maß an Humor verfügt, kommt in diesen Zeiten besser über die Runden. Das könnte man zumindest meinen. Doch selbst Menschen, denen der Humor gewöhnlich schneller zur Hand ist als anderen, kann angesichts der Folgen des weltweit wütenden Coronavirus das Lachen vergehen.

Davor ist auch ein kühler Kopf, der in Faschingszeiten obendrein eine gute Figur als närrischer Büttenredner macht, nicht gefeit. Alexander Scholl (Bild), für seine ausgefeilten und pointensicheren Beiträge zur Hofheimer Fastnacht bekannt, hat die ersten Reaktionen auf die Verbreitung des gefährlichen Virus noch für Panikmache gehalten. Das hat sich inzwischen radikal geändert. Wohl auch deshalb, da Scholl als Kommunalpolitiker – er ist sowohl Ortsvorsteher in Hofheim als auch Fraktionsmitglied der CDU im Lampertheimer Stadtparlament – Sachlagen nüchtern einschätzen kann. Und die aktuelle Lage erfordert eine besonders nüchterne Einschätzung.

Inzwischen sieht Scholl in den Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung des Virus eine absolute Notwendigkeit. Aber mit Blick auf die leergefegten öffentlichen Plätze und das abgemagerte gesellschaftliche Leben regt sich auch in ihm so etwas wie Katastrophenstimmung. Nicht nur für den Karnevalisten, sondern auch für den Privatmenschen Scholl ist menschliche Gemeinschaft Lebenselixier. Sie lasse sich auch nicht via „Hausparty“-App oder beim Zuprosten am virtuellen Stammtisch ersetzen.

„Fastnacht wird nicht untergehen“

Die bange Frage laute: Wie lange werde es dauern, bis der Ausnahmezustand aufgehoben und sich der gewohnte Alltag wieder einstellen wird? Da ist die Fastnacht zum Glück noch weit weg, auch wenn nach Ostern bereits die ersten Vorbereitungen auf die bevorstehende Kampagne beginnen sollten. Scholl will seinen Humor nicht verlieren. Doch beim Gedanken, auf einer Prunksitzung nur in Gesichter mit Mundschutz zu blicken, wird ihm anders zumute. Die Fastnacht werde nicht untergehen; doch nach Corona werde auch sie unter gewissen Umständen nicht mehr sein wie zuvor. „Da muss man sich vielleicht nochmal ganz neu erfinden“, meint der Karnevalist nachdenklich.

Auch Lampertheims Kervevadder Heinz „Clever“ Eichenauer (Bild) wägt seine Worte im Gespräch mit dieser Redaktion behutsam ab. Noch ist auch die Kerwe Anfang September in weiter Ferne. Mit dem Schreiben seiner Rede beginnt Eichenauer erst unmittelbar davor. Trotzdem hat er schon die ersten Verse getextet – sie befassen sich mit Corona. Allerdings nicht mit der Krankheit und ihren Folgen, sondern mit den allzumenschlichen Reaktionen darauf, wie sie sich etwa in den Hamsterkäufen zeigen. Eichenauer hat auch einen Corona-Witz auf Lager, den er beim Arzt aufgeschnappt hat: „Warum horten so viele Menschen tonnenweise Toilettenpapier? Ist doch klar: Wenn einer niest, machen sich 500 andere in die Hose.“ Diese Art von Humor, der schon gar nicht auf Kosten von Erkrankten gehen soll, will sich Eichenauer gerade auch in diesen Tagen bewahren – dies umso mehr, als er sich mit 75 Jahren selbst einer Risikogruppe zugehörig weiß.

Was wäre denn auch die Alternative? Trübsinn oder gar Depression? Das ist für den Lampertheimer Kerweredner keine Option. Überzogen findet er aufkeimende Kritik an den staatlichen Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung des Virus. Hier sei eher Vertrauen in die Staatsorgane angebracht, die Situation des Notstands überwinden zu können. Sagt einer, der als Student in den 1960er Jahren gegen die Einführung einer Notstandsgesetzgebung protestiert hat.

Noch ist Eichenauer nicht ganz klar, womit er seine Kerwerede bestücken wird. Schließlich seien Ereignisse in Lampertheim seit Wochen Fehlanzeige. Auch die Zeitungen berichteten ausnahmslos über Themen in Zusammenhang mit der Coronakrise. Vor Jahrzehnten habe er schon einmal in einer ereignisarmen Phase eine Rede texten müssen. Er habe dann darüber gesprochen, was alles hätte geschehen können. Womit erwiesen wäre, dass Humor seine Herkunft sehr häufig einer kreativen Fantasie verdankt.

Über die verfügt auch Peter Gutschalk (Bild). Der Mundartkabarettist muss einige „brutale“ Terminabsagen verkraften. So wollte er am 16. April eine Poetry Show mit jungen Sprachkünstlern auf die Beine stellen – sie wurde wie alles andere gestrichen. Nun fühlt er sich „komplett ausgebremst“. Und er räumt ein: „Natürlich vergeht einem da erstmal das Lachen.“ Inzwischen hat er es wieder gefunden. In zahlreichen Gesprächen mit anderen, ähnlich betroffenen Künstlern hat er festgestellt, wie gut das Lampertheimer Netzwerk funktioniert. Er ist dankbar für die digitalen Kommunikationsmittel. Doch drängt es ihn viel stärker wieder zu Auftritten unter Menschen. „Mein Medium ist die Bühne“, betont Gutschalk, der davon ausgeht, dass sich die Begleiterscheinungen der Corona-Krise auch in seinen aktuellen Programmen widerspiegeln werden.

„Werden die Krise bewältigen“

Mit Peter Bischof, mit dem gemeinsam Gutschalk das Duo MundARTisch bildet, habe er Corona nachträglich in bereits bestehende Sketche eingebaut. „Wir sind in den Startlöchern“, sagt Gutschalk, für den das Kabarett eine wichtige Form ist, um auch belastende Erlebnisse zu verarbeiten. Humor setze neue Energien frei und verdränge pessimistische Stimmungen. Deshalb kann er sicher sagen: „Wir werden das schaffen. Wir werden diese Krise bewältigen.“ (Bilder: fh/ksm/roi)

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.04.2020