Zwischen Strand und Kultur

Lampertheim.Die evangelische Dekanatsjugend Bergstraße, zu der die Lampertheimer Kirchengemeinden seit diesem Jahr auch gehören, veranstaltete in diesem Sommer eine Jugendfreizeit in Rabac/Kroatien an der Südküste Istriens. Federführend war Dekanatsjugendreferent Bruno Ehret zusammen mit den Kollegen Ulrike Schwahn und Jörg Lingenberg.

Unter den 28 Teilnehmer waren auch 20 Jugendliche aus Hüttenfeld, Neuschloß und Lampertheim.

Untergebracht war die Gruppe in „Mobile-homes“, die voll klimatisiert für fünf Teilnehmer angenehm Platz boten.

Istrien lud zu vielen Arten von Aktivitäten ein: Kajakfahren am Strand, kleine Wanderungen zu der nahegelegenen Kleinstadt Labin, die man vom Strand aus oben in den Bergen sehen konnte. Ein Highlight war eine wilde Höhle hinter einer Wasserquelle, in die man klettern konnte und in der man Fledermäuse oder die großen Höhlenspinnen bewundern konnte.

Ein Bootesausflug auf die Insel Cres stand auch auf dem Programm. Während die Jugend die malerische Altstadt erkundete, wurden auf dem Schiff unterdessen leckere Steaks oder Fisch gegrillt.

Natürlich durfte ein Besuch von Rovinj nicht fehlen. Es liegt auf der gegenüberliegenden Seite von Rabac und gilt als die schönste Stadt Istriens. Auf Felsplatten ragt sie ins Meer hinaus und lud mit malerischen kleinen Restaurants zum Essen ein.

Jörg Lingenberg beendete jeden Tag mit einer kleinen Symbolgeschichte, die er zu einer kleinen Andacht ausbaute.

Trotz des durchweg warmen Wetters waren die Jugendlichen auch sportlich aktiv. Die Kids maßen sich beim Minigolfen, sowie im Fuß- und Volleyballspiel. Im nahe gelegenen Wald stürzte ein Bach in ein Felsenloch und füllte dies mit Wasser. Dort nutzten die Jungs die Gelegenheit, mit gewagten Sprüngen den Mädchen so gut wie möglich zu imponieren. ron

