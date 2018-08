Zwischen Traum und Donnergrollen

Anzeige

LAMPERTHEIM.Viele Konzertbesucher schlossen die Augen, als Daniel Beckmann am Sonntagabend in der Domkirche zu spielen begann. Sie schienen das melodiöse Spiel mit den Gegensätzen wie in einem Traum zu genießen, nur um in anderen Passagen von donnernden Tönen aus dem Tagtraum gerissen zu werden.

Der 38 Jahre alte gebürtige Nordrhein-Westfale wurde seinem Ruf als Orgelvirtuose gerecht und entlockte der „großen Blauen“ ihre ganze Bandbreite. Vom Publikum gab es dafür minutenlange, stehende Ovationen.

Am Sonntag, 19. August, 20 Uhr, spielt Johannes Quack, Organist ... Am Sonntag, 19. August, 20 Uhr, spielt Johannes Quack, Organist der Kölner Antoniterkirche, und am Sonntag, 26. August, 20 Uhr, wird die Lampertheimer Organistin Heike Ittmann auf der Orgelbank Platz nehmen. Der Eintritt zu den

Trotz seines noch recht jungen Alters ist Beckmann schon ein erfahrener und hoch dekorierter Organist. Bereits 2010 wurde er im Alter von 29 Jahren durch Karl Kardinal Lehmann zum Domorganisten an den Hohen Dom St. Martin zu Mainz berufen. Dennoch empfand er es als eine „Freude“ und „Ehre“, im Jahr des Domjubiläums in Lampertheim spielen zu dürfen. Zum Orgelsommer kam der Mainzer als einziger Gastmusiker schon zum zweiten Mal. „Das will schon etwas heißen“, kündigte Kantorin Heike Ittmann zur Begrüßung an. Und sie hatte nicht zu viel versprochen.