LAMPERTHEIM.Seit der Neustrukturierung des Stadtmarketings versucht Lampertheim, sein Image aufzupolieren und die Spargelstadt als attraktive Marke in der Region zu positionieren. Mit einem neuen Stadtlogo soll das nun gelingen. Bürgermeister Gottfried Störmer hat das Signet im Rahmen des Wochenmarkts am Samstagmorgen auf dem Schillerplatz der Öffentlichkeit präsentiert. Es besteht aus drei einfachen Elementen in Blau, Gelb und Grün und wird vom Slogan „Natürlich mittendrin“ ergänzt. Entworfen hat das Logo die Lampertheimer Grafikdesignerin Eva Größler, die ihr Büro in Lorsch hat.

„Das grüne Quadrat rechts oben symbolisiert die Verbindung zum Wald und der Natur, die stilisierten Wellen auf seinem Dach erinnern an den Spargelacker“, erklärte Bürgermeister Störmer. Im Zentrum des Logos prangt ein gelbes „L“, das für den Stadtnamen selbst, aber in seinen Umrissen auch grob für die Lampertheimer Gemarkungsgrenzen von Hofheim bis nach Hüttenfeld stehe. Den unteren Abschluss bildet ein wellenförmiger, blauer Flusslauf in Anlehnung an den Alt- und Neurhein und die Wichtigkeit des Wassers. Der Schriftzug „Stadt Lampertheim“ in großen schwarzen Lettern und „Natürlich mittendrin“ in kleineren Buchstaben gefällt Störmer dabei besonders gut.

„Egal wie man es betont, es passt“, erklärte er. „Wir liegen mitten zwischen in den Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar, zwischen Wasser und Wald und wir wollen in Lampertheim mitten im Leben sein“, betonte der Rathauschef. Das alles spiegele das Logo wider, das trotz aller Schlichtheit eine Botschaft habe.