Zwoa Spitzbuam hoffen auf viele Anrufe

Lampertheim.Der eine wohnt in Lorsch, der andere in Worms, aber Lampertheim ist so etwas wie ihr gemeinsames zweites Zuhause. Die Zwoa Spitzbuam, Michael Hagenmeyer und Volker Berg, erfreuen als Musiker-Duo regelmäßig auf den großen Spargelstädter Festen. Ob auf Fastnachtsveranstaltungen, zum Spargelfest, beim Kerwe-Auftakt oder beim Oktoberfest. Wo die „Spitzbuam“ auftreten, verbreiten sie gute Laune und bringen ihr Publikum zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen.

Vor Kurzem haben sie den Song „In Vino Veritas“ (Im Wein liegt die Wahrheit) im Studio aufgenommen. Herausgekommen ist dabei ein erstklassiger Ohrwurm, mit dem die „Spitzbuam“ nun auch im Radio die Herzen der Schlagerfans erobern wollen.

„Mit dem Titel sind wir in der Volkstümlichen Hitparade auf SWR 4 vertreten“, freut sich Hagenmeyer. Und erklärt: „Wir sind vergangenen Donnerstag neu vorgestellt worden und nun am Donnerstag, 11. Juni, in der nächsten Runde. Jetzt geht es darum, dass genügend Hörer anrufen und unser Lied nominieren.“ Darauf hoffen die beiden Musiker sehr, schließlich sind sie mit Ehrgeiz und Disziplin dabei.

Auch wäre es für die beiden bundesweit auftretenden Künstler gerade in diesen schwierigen Zeiten ein besonderes Highlight. Die Corona-Pandemie und die damit verbunden Absagen von Festen und Großveranstaltungen haben auch das sympathische Duo aus dem Ried ziemlich ausgebremst.

Hagenmeyer singt und spielt verschiedene Tasteninstrumente wie Akkordeon und Klavier. Sein Bühnenpartner übernimmt die Parts in der Begleitstimme, an der Bassgitarre und am Saxofon. Mit ihren Instrumenten ergänzen sie sich. Seit rund 25 Jahren spielen sie zusammen. Eine Feier kann ohne gute Musik nicht funktionieren, und darum spielen sie vor allem deutsche Partyhits – und die am laufenden Band.

„In Vino Veritas“ ist ein instrumentalbegleitetes Gesangstück der Popmusik mit einem gefühlvollen und heiteren Text. Das Lied handelt von der Liebe und dem edlen Rebensaft, eines der ältesten Genussmittel der Menschheit – und es gibt ein Happy End. Den Song präsentieren Hagenmeyer und Berg auch auf YouTube. Zusätzlich sind die Zwoa Spitzbuam im Radio am Sonntag, 14. Juni, in der Sendung „Musik aus dem Land“ auf SWR 4 Baden-Württemberg in der Zeit zwischen 18 Uhr und 20 Uhr zu hören. roi

