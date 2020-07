Zwölf Eigentumswohnungen im Tabakschuppen?

Hüttenfeld.Erst darf keiner kommen, dann kommen sie alle: Riesenandrang beim ersten öffentlichen Außentermin der SPD seit Beginn der Corona-Pandemie. Bei der ersten Etappe der Sommertour wurden selbst die Genossen vom großen Interesse in Hüttenfeld überrascht. Auf der Radtour vom Spielplatz an der Tuchbleiche über ehemaligen Tabakschuppen, Baugenossenschafts-Neubau und Sportplatz erfuhren rund 50 Bürger aber nicht nur traditionell Altbekanntes, sondern auch Neuigkeiten aus erster Hand.

„Wir wussten, dass viele darauf gewartet haben, dass wir mit der Parteiarbeit auch praktisch wieder loslegen“, begrüßte Jens Klingler nicht nur Sozialdemokraten, „mit so vielen haben wir aber nicht gerechnet.“ Das große Interesse verdeutliche aber, so der Erste Stadtrat: „Politik lebt von direkten Gesprächen vor Ort“. Dass das nicht nur eine Floskel war, zeigte sich schnell.

Am kürzlich rundum erneuerten Spielplatz im Industriegebiet etwa, wo Bauhofleiterin Sabine Vilgis die neuen Spielgeräte und die Spielplatzleitplanung vorstellte, kündigte Marius Schmidt in seiner Funktion als „Sportcoach“ der Stadt kurzentschlossen eine neue Tischtennisplatte an. Die war in den Materialkosten von rund 65 000 Euro bei der Sanierung noch nicht enthalten. „Zu einem neuen Spielplatz gehört auch eine neue Platte“, betonte Schmidt mit Blick auf die ramponierte Steinoberfläche. Weil im Stadtteil Geflüchtete leben, kann das Projekt über das Förderprogramm „Sport und Flüchtlinge“ finanziert werden.

Auch an der zweiten Station, am ehemaligen Tabakschuppen, stießen die Gespräche zwischen Bürgern und Politikern auf fruchtbaren Boden. Nachdem das denkmalgeschützte Bauwerk – einst war das 75 Meter lange, dreistöckige Bauwerk der größte Tabakschuppen Deutschlands – vor wenigen Monaten an einen Mannheimer Investor verkauft worden war, mehrten sich im Stadtteil die Gerüchte um die Zukunft des Schuppens. „Einfach abgerissen werden kann er aufgrund des Denkmalschutzes aber nicht“, erklärte Ortsvorsteher Karl Heinz Berg. Kurzzeitig im Internet aufgetauchte Wohnungsinserate waren in den vergangenen Wochen schnell wieder verschwunden. „Was damit passiert, steht noch in den Sternen“, sagte Berg. Sozialdemokrat und Ortsbeiratsmitglied Michael Plößer wusste mehr. Er hatte Kontakt mit einem auf den Umbau von denkmalgeschützten Tabakscheunen spezialisierten Architekten aufgenommen, der das Gebäude für den Mannheimer Investor bereits vermessen haben soll. Nach dessen Planungen könnten im bestehenden Gebäude mindestens zwölf Eigentumswohnungen und 24 Stellplätze entstehen. Die denkmalgeschützte Holzfassade würde erhalten bleiben. Noch ist beim Bauamt aber keine Anfrage eingegangen.

Prinzipiell, so Berg, könnte man damit leben. Andere Bürger wünschten sich einen Komplettabriss. Auf Anregung von Marius Schmidt will sich der Ortsvorsteher für die Einrichtung eines Geo-Punktes mit Infotafel beim Geo-Naturpark einsetzen, der – unabhängig vom Verbleib – auf das ehemalige Kulturdenkmal hinweisen soll.

In der Annelie-Von-Heyl-Straße stellte Vorstand Wolfgang Klee den BG-Neubau vor, der mit Photovoltaik, Elektrotankstelle und Car-Sharing ausgestattet wird. Einzige Beschwerde: „Neun Stellplätze finde ich als Anwohner für neun Wohnungen etwas wenig“, monierte Bernd Ehret. Als privater Bauherr habe man schließlich höhere Auflagen zu erfüllen. Zum Abschluss kehrte die SPD bei der SG Hüttenfeld ein, wo Helmut Günther Interessierten die neue, elektronische Schießanlage zeigte. ksm

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.07.2020