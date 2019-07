Zwölf neue Häuser binnen weniger Tage

Hofheim.Bei ihrer Sommertour durch Hofheim inspizierten die Sozialdemokraten in erster Linie die vielen laufenden Baumaßnahmen. Bei ihrer Begrüßung freute sich die Hofheimer SPD-Vorsitzende, Silke Lüderwald, über den starken Besuch aus der Kernstadt. Sie hieß neben den ein Dutzend Gästen aus Lampertheim insbesondere Fraktionsvorsitzenden Marius Schmidt, Kreistagsabgeordnete Lydia Winter, Hüttenfelds Ortsvorsteher Karl Heinz Berg und die langjährige Hofheimer Ortsvorsteherin Rita Rose willkommen. SPD-Stadtrat Hans Hahn hatte die Tour geplant und erläuterte die einzelnen Baumaßnahmen im Detail.

Der erste Halt der Tour fand am katholischen Familienzenrum statt. Die Anwesenden interessierten sich für den geplanten Anbau der Krippe und dessen Lage. Am Mühlgraben entlang ging es anschließend zur Erzberger Straße, in der durch die Baugenossenschaft zwölf Sozialwohnungen entstehen (wir berichteten). Hahn wies auf die finanzielle Unterstützung durch die Stadt Lampertheim und das Land Hessen hin, wobei nicht nur die Hofheimer SPD-Vorsitzende Silke Lüderwald über die Wertigkeit des Bauprojektes staunte.

Überraschung im Bibliser Weg

Ein weiteres Bauprojekt macht derweil in der Bahnhofstraße Fortschritte. Auf dem ehemaligen Gelände der Neuapostolischen Kirche gegenüber der Tankstelle entstehen sechs Eigentumswohnungen. Eine kleine Überraschung gab es dann im Bibliser Weg, in dem die Deutsche Reihenhausgesellschaft binnen weniger Tage zwölf Reihenhäuser errichtet hat, die allesamt bereits verkauft sind, wie Hans Hahn zu berichten wusste.

Nach dem breiten Bahnübergang im Wattenheimer Weg erfolgte der nächste Halt am Startpunkt des neuen Rundwanderweges, um dann ein paar Meter weiter das Gebiet zwischen der Karlsbader Straße und den Bahngleisen in Augenschein zu nehmen, das ebenfalls durch die Deutsche Reihenhausgesellschaft aufgekauft wurde. Wie es dort weiter geht, scheint allerdings noch offen.

Die Bautätigkeit der Raiffeisenbank in der Backhausstraße schreitet dagegen schnell voran. In den nächsten Wochen soll die Filiale bereits in den Neubau umziehen und das bisherige Gebäude abgerissen werden.

Bevor der gesellige Abschluss auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins erfolgte, hielt der Tross aus Fahrrädern und Pkw schließlich noch am Feuerwehrparkplatz, der in vier Abschnitten hergerichtet wurde. Einen Blick warfen die Genossen wohlwollend auch auf den angrenzenden Spielplatz in der Gartenstraße. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.07.2019